Siro López pide un castigo para Vinicius: "Lo que ha hecho hoy es más propio de un niñato. El próximo partido no debería jugar de titular"

El periodista Siro López no se mordió la lengua tras el Clásico en el Santiago Bernabéu. En su análisis, el comunicador destacó la clara superioridad del Real Madrid sobre el FC Barcelona y no dudó en elogiar a Xabi Alonso por sus decisiones tácticas.

“El Madrid ha sido superior”

“Veníamos de una temporada en la que el Madrid había acumulado muchos desastres contra el Barça y hoy, sinceramente, ha sido superior. Creo que ha merecido la victoria, incluso podría haber sido más amplia”, afirmó Siro López, subrayando que el conjunto blanco dominó los momentos clave del partido y que “cuando el Madrid presionó, robó y generó peligro”.

El periodista también señaló la falta de recursos del equipo de Hansi Flick: “He visto a un Barcelona sin ideas. Cuando el Madrid se ha ido atrás, el Barça no ha sabido generar ocasiones”.

Elogios a Xabi Alonso y crítica a Vinicius

Siro fue especialmente contundente al valorar la actuación del técnico blanco: “Una de las claves ha sido Xabi Alonso. Su apuesta por Camavinga fue decisiva, porque ayudó a controlar a Pedri y a equilibrar al equipo. Igual que se le criticó por arriesgar con Bellingham ante el Atlético, hoy ha acertado de pleno”.

Sin embargo, reservó sus palabras más duras para Vinicius Jr. tras su polémico gesto al ser sustituido: “Impresentable lo de Vinicius. Lo que ha hecho hoy es impropio de un profesional, más propio de un niñato. Creo que Xabi Alonso tomará medidas y, como mínimo, el próximo partido no debería jugar de titular”.

Tensión final y aviso a Lamine Yamal

Sobre el rifirrafe final entre jugadores, Siro apuntó al origen del conflicto: “Todo vino por el comentario de Lamine Yamal antes del Clásico. Carvajal se lo recriminó y a partir de ahí se montó el lío. Courtois también le dijo algo, Yamal se encaró con Vinicius y tuvo que intervenir medio equipo. Lamentable, innecesario”.

Siro cerró su intervención con una reflexión clara: “Ya lo dije antes del partido: las palabras de Lamine iban a aumentar la tensión. Y así fue. Pero lo importante para el madridismo es que el Madrid ha ganado y se escapa a cinco puntos del Barça”.