Siro López lanza un aviso a Vinicius tras el Teresa Herrera: "Se lo va a encontrar siempre"

El Real Madrid se llevó el Teresa Herrera tras ganar por 0-1 al Deportivo en Riazor. Brahim marcó el único gol del partido antes del descanso y el conjunto de José Mourinho consiguió aguantar el resultado hasta el final, aunque el Deportivo tuvo ocasiones para empatar en la segunda parte.

El equipo blanco estuvo irregular por momentos, algo lógico teniendo en cuenta que todavía se encuentra en plena pretemporada, que le faltaban jugadores importantes y que algunos de los que sí estuvieron apenas llevaban unos días de entrenamiento. En cambio, el Deportivo llegó mucho más rodado después de haber disputado ya siete partidos amistosos.

Siro López analizó el encuentro en 'El Desmarque' y aseguró que había diferencias entre ambos equipos, aunque considera que todavía queda mucho para conocer al verdadero Madrid de Mourinho y que el equipo necesita tiempo: "Insisto en que a este equipo le falta trabajo, le faltan partidos, le falta incorporación de hombres que van a ser claves en este Real Madrid".

A CORUÑA, 12/08/2026.- El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz (c) se escapa de los jugadores del Deportivo, durante el partido del trofeo Teresa Herrera que Deportivo de A Coruña y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE/Cabalar / Cabalar / EFE

Pese a ello, Siro considera que la victoria tiene mérito por el rival que había enfrente y, sobre todo, por la diferencia de preparación entre los dos equipos: "Ante un Deportivo muy serio con un equipo titular muy parecido al que va a jugar en LALIGA… yo creo que es justificado el optimismo de Mou".

El periodista tiene claro que el técnico portugués recurrirá a las rotaciones y que eso afectará también a Vinicius, aunque en ningún caso significa que vaya a perder protagonismo: "En el fútbol de ahora hay rotaciones y no puedes afrontar una temporada con 13 o 14 futbolistas. Creo que Mou, con buen criterio, va a hacer muchas rotaciones en el equipo y Vinicius no va a estar excluido".

El brasileño fue titular ante el Deportivo y, aunque todavía está recuperando el ritmo después de incorporarse más tarde a la pretemporada, vuelve a ser una de las grandes esperanzas del equipo para esta temporada. Sin embargo, Siro apunta a que Vinicius tendrá que aprender a gestionar mejor: "Es el segundo capitán, creo que lo que se encontró ayer en Coruña se lo va a encontrar en todos los campos porque es muy bueno y él tiene que acostumbrarse a eso".

A CORUÑA, 12/08/2026.- El delantero del Real Madrid Brahim Díaz (i) celebra con Vinicius Jr. su gol ante el Deportivo, durante el partido del trofeo Teresa Herrera que Deportivo de A Coruña y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio de Riazor, en A Coruña. EFE/Cabalar / Cabalar / EFE

El mensaje tiene que ver con todo lo que ocurre alrededor del jugador cuando juega fuera de casa, desde los pitos hasta las provocaciones de las gradas y sus habituales discusiones con los árbitros. El periodista cree que Vinicius no puede dejar que todo eso termine condicionándole y que, por su experiencia, ya debería saber cómo responder a esas situaciones.

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"No puede salir al campo protestándole ya a los árbitros o a la gente antes de salir al terreno de juego. Él tiene que demostrar su veteranía y su experiencia ahorrándose muchos gestos y contestar a la grada", declaró Siro.