Siro López explota: "Es un ridículo y un esperpento, el Real Madrid es un hazmerreir"

La eliminación de esta noche del Real Madrid ante el Albacete en el Carlos Belmonte traerá mucha cola. Era el broche de oro a una semana desastrosa, en la que el Madrid, en tan solo tres días, ha quedado fuera de dos competiciones, ha perdido un entrenador y está inmerso en un pozo sin salida.

La destitución de Xabi Alonso encendió la mecha y la derrota por 3-2, ante un equipo de Segunda División ha dejado claras dos cosas: primero, que no era culpa del tolosarra, y segundo, que un equipo de segunda te puede competir de 'tú a tú'.

Siro López, sin tapujos

La reacción de muchos periodistas, como en el caso de Siro López han sido contundentes, arremetiendo contra los futbolistas y echando más leña no a un fuego, sino a una hoguera entera. "Si digo lo que pienso, me echan de Real Madrid TV. Es todo un esperpento, es ridículo. Hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír", dice Siro en COPE. Para el periodista, la eliminación ante el Albacete no es un hecho aislado.

"Lo de hoy es la culminación de lo que veníamos haciendo últimamente", señaló el tertuliano, dejando claro su descontento con la gestión deportiva del club.

Las voces de otros analistas

Otros tertulianos también han divulgado su opinión de lo sucedido esta noche, señalando que los problemas del Real Madrid no son solo puntuales. Es una tragedia evidente. Critican la falta de cohesión en el equipo, la ausencia de liderazgo claro y las decisiones cuestionables en los despachos, que han generado un clima de incertidumbre.

Santiago Cañizares no se contuvo al describir lo sucedido. En declaraciones a la Cope, el exguardameta afirmó: "Es un bochorno total", dejando entrever que la derrota trasciende lo deportivo y afecta a la imagen global del club.

"Esto entra en las cavernas de lo peor del madridismo; responsable número uno, Florentino Pérez", aseguró Roberto Palomar, apuntando directamente a la directiva como responsable de la situación. Además, añadió una crítica puntual sobre la comunicación del club: "Por cierto, Florentino tendría que haber comparecido ayer con Arbeloa", concluye.