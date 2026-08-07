Siro López estalla por el caso Rodri y señala al Real Madrid: "Que no nos traten de gilipollas"

El caso Rodri ha dado un giro inesperado. El centrocampista del Manchester City parecía estar en la órbita del Real Madrid y muchos daban por hecho que el club blanco intentaría ficharlo, pero la operación se ha ido enfriando y el Barça ha aprovechado la ocasión, tanto que ahora mismo todo apunta a que el conjunto azulgrana podría cerrar el fichaje en los próximos días.

La situación ha provocado una enorme decepción entre una parte del madridismo y Siro López ha dejado claro que el conjunto blanco ha dejado escapar una oportunidad de oro para solucionar uno de los grandes problemas de la plantilla.

En 'El Partidazo de COPE', reconoció que su postura sobre el fichaje de Rodri ha cambiado mucho en los últimos meses: "Yo era de los que defendía el año pasado que a lo mejor hacía bien el Madrid no fichando porque había un exceso de centrocampistas. Primero había que probar si Xabi conseguía retrasar la posición de Bellingham y después se probó con Valverde. También era de los que hace dos meses decía que, si Rodri venía gratis, lo ficharía, pero no me gastaría 40 o 50 millones de euros".

Sin embargo, el Mundial lo cambió todo, y López aseguró que el nivel mostrado por el internacional español fue tan alto que dejó de tener dudas y empezó a pensar que el club debía hacer un esfuerzo importante para incorporarlo: "Después del segundo o del tercer partido dije que si pedían 100 millones había que ficharlo porque es un jugador imprescindible para el Real Madrid".

Rodri, MVP del Mundial / Agencias

El periodista se mostró muy crítico con la versión que sitúa al futbolista como el responsable de haber rechazado la propuesta del conjunto blanco: "Está muy bien que el Madrid venda que ha sido Rodri el que ha tomado la decisión. A ver, que aquí gilipollas ya no somos. Yo hace dos semanas dije que espabile el Madrid porque el Barça se podía meter por medio".

Siro explicó que el Barcelona necesita reforzar esa posición y Rodri encaja a la perfección en el sistema de Hansi Flick: "Casadó no es el jugador que ellos esperaban, es verdad que tienen a Bernal, pero el que está jugando en esa posición es De Jong, un jugador que no es para ese puesto. Ya dije 'Cuidado, porque este jugador le viene al Barça como anillo al dedo. Es el Busquets de esta década".

El comunicador también se mostró especialmente crítico con la actuación del Real Madrid y rechazó por completo la idea de que el club hubiera hecho todo lo posible para completar la operación: "El Barça se ha metido porque el Madrid no ha hecho lo que tenía que hacer. No le ha hecho una oferta en condiciones. ¿Ahora vamos a vender que es el jugador el que dice que no? El Madrid ha tenido tres semanas para hacerle una oferta en condiciones y cerrar el fichaje. Por lo que sea, el club decidió que Rodri no era una opción preferente, pero que no nos traten de gilipollas".

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El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

Además, en 'Jijantes', Siro insistió en la necesidad de incorporar a un futbolista con ese perfil y dejó claro que el problema no tiene que ver únicamente con el nombre de Rodri: "A mí me jode porque el Madrid tiene que fichar un mediocentro, se llame Rodri o se llame Kees Smith. Se ha demostrado que con lo que tiene no le vale ninguno (...) Bernardo Silva te puede ayudar, pero creo que ya no está para jugar 60 partidos y, además, también es una moneda al aire colocarlo en esa posición junto a Tchouaméni".