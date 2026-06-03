Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: "Solo hay uno"

Empieza la cuenta atrás para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que se celebrarán el domingo 7 de junio. Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Solo uno podrá ganar en las urnas. Aunque el expresidente del Real Madrid cuenta con ventaja por el legado que ha dejado en el club, las dos últimas temporadas sin conseguir ningún título lo han puesto contra las cuerdas. En las gradas del Santiago Bernabéu ya se escucharon los primeros gritos de "¡Florentino, vete ya!".

En cambio, Riquelme, fundador de la compañía COX Energy, se presenta a las elecciones para dar un aire fresco al Real Madrid, aunque, por ahora, no ha dado grandes pistas sobre cómo será su proyecto deportivo. Una de las sorpresas es que Raúl González, exjugador del Real Madrid, sería el nuevo director deportivo del club. Esta noche, en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, presentará más a fondo su proyecto, o eso, al menos, es lo que se espera.

El proyecto deportivo de Florentino se construirá en base a las decisiones de José Mourinho, quien ya habría dado luz verde a las llegadas de Konaté y Dumfries. Unas incorporaciones que ya están trayendo mucha cola y desde 'El Partidazo de COPE', presentado ayer por Joseba Larrañaga, opinaron sobre estos dos jugadores que aterrizarán en el Santiago Bernabéu.

Uno de los colaboradores que no se mordió la lengua al respecto fue Siro López. En primer lugar, el tertuliano no dudó en decir que "son buenos refuerzos", ya que son posiciones que el equipo necesitaba reforzar sí o sí.

Las dos posibles nuevos fichajes del Real Madrid / SPORT

Siro desveló que el entrenador portugués estaría muy contento de contar con ambos futbolista y avisó a la afición del Real Madrid: "Todavía llegará más gente". El colaborador de 'El Partidazo de COPE' informó que podría llegar otro central.

A pesar de que serían dos fichajes que elevarían el nivel de la plantilla del Real Madrid, el tertuliano no dudó en decir que "no son fichajes que te hagan ganar unas elecciones".

La opinión de Siro López, al descubierto / YouTube

Por esta razón, Siro destapó que solo hay un jugador qué haría ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid. "Que fichajes que te hagan ganar elecciones, yo creo que solo hay un fichaje. Que es Erling Haaland, una estrella mundial. Todos hablamos de él, porque tiene una cláusula de rescisión y todos pensamos que es un jugador que podría reforzar al Madrid".

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El colaborador de la Cadena COPE nombró a un futbolista que despertaría ilusión entre la afición del Real Madrid: Vitinha. Sin embargo, su fichaje es misión imposible: "Yo creo que no es accesible, porque no tiene cláusula de rescisión".