Siro López, contundente con Valverde: “Tiene que intervenir Florentino, si quiere echar al entrenador, que traiga una oferta y se vaya en enero”

El Madrid volvió a encontrarse con la senda del triunfo este martes en Atenas, tras unas semanas muy complicadas a nivel de ruido. El equipo venía de tres partidos sin ganar, lo que aumentó los rumores sobre la unidad en el vestuario y pusieron en duda a Xabi Alonso. Cuando la pelota no entra, aparece el ruido y las especulaciones. Sin embargo, el Real Madrid logró sumar tres puntos muy importantes, tras un partidazo de Güler, Vinicius y, sobre todo, Kylian Mbappé.

Uno de los jugadores que ham hecho subir el volumen del runrún sobre la relación de Xabi con el vestuario es Fede Vaverde. Todo empezó en la previa del partido contra el Kairat Almaty, en la que manifestó su malestar por tener que jugar como lateral derecho. El uruguayo pasó de ser imprescindible, a ser un hombre al que se le cuestiona constantemente su actitud. A esto se le suma la información que proporcionó ‘El Partidazo de COPE’, que reveló qué jugadores están de la mano de Xabi Alonso y cuáles dudan de su liderazgo. Huijsen, Carreras, Courtois, Güler y Mbappé estarían a favor del técnico, mientras que Valverde, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Endrick y Mendy no lo respaldarían, en la otra banda.

Dudan de Valverde

El centrocampista uruguayo ha sido protagonista en las últimas horas no solo por esta filtración, sino porque sigue siendo uno de los señalados por el rendimiento del Madrid en los últimos encuentros. Ante el Elche, el pasado domingo, hubo una jugada en la que no regresó a tiempo a defender, el árbitro incluso lo adelantó, y la jugada terminó con el gol del 2-1 de Álvaro. Las redes sociales estallaron contra él, ya que se trata de un futbolista acostumbrado a un enorme despliegue físico y que rara vez se guarda un esfuerzo.

Siro López, periodista y colaborador habitual en varios medios, también analizó el momento del uruguayo y fue especialmente directo. En el programa de YouTube Línea de Cal afirmó: “Lo de Valverde el domingo… Si yo soy el presidente, no hace falta que intervenga el entrenador; lo llamo a mi despacho y le digo que, si no quiere estar aquí y pretende cargarse al técnico, que traiga una oferta y se marche en enero. No tiene ni que esperar a junio. Ya está bien”, decía con contundencia.

El uruguayo, centrado en lo suyo

Sin embargo, en el partido ante Olympiacos ya se pudieron ver detalles importantes de reconciliación. Uno de ellos, el abrazo de Vinicius con el técnico una vez finalizado el partido. Xabi confesó que había hablado con Florentino Pérez y con varios jugadores en los últimos días, lo que parece haber reconducido la situación en el vestuario.

Valverde afirma estar unido al grupo. “No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca”, publicó el uruguayo en Instagram junto a una imagen celebrando con Mbappé y Vinicius.