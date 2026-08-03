Siro López, contundente sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid: "Lo veo más fuera que dentro"

La renovación de Vinicius Júnior sigue sin resolverse. El delantero brasileño regresará este lunes a la disciplina del Real Madrid y lo hará con su futuro todavía en el aire, ya que las negociaciones para ampliar su contrato siguen estancadas después de varios meses.

Las próximas horas serán decisivas para conocer qué ocurrirá con el jugador, ya que volverá a hablar con el club para intentar desbloquear la negociación. Mientras tanto, el Arsenal continúa atento a cualquier movimiento alrededor del brasileño.

Siro López analizó la situación del delantero en 'El Partidazo de COPE' y reconoció que cada vez ve más complicada la continuidad del futbolista en el Santiago Bernabéu.

Vinicius Junior of Real Madrid CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Deportivo Alaves at Bernabeu stadium on April 21, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Yo lo veo más fuera que dentro. Esta película de que Vinicius quiere renovar, que el Real Madrid confía en la renovación la venimos escuchando desde el mes de febrero del año pasado y decíamos, bueno, no, antes de que acabe la temporada renovará. Bueno no, será después del Mundial de Clubes. Bueno, no, tampoco", afirmó.

El periodista recordó que durante todo este tiempo se han señalado diferentes momentos como posibles fechas para cerrar el acuerdo, aunque ninguno de ellos ha servido para desbloquear una situación que sigue igual que hace meses: "Esta película ya la he visto".

Siro López también se refirió a las informaciones que han relacionado al Arsenal con el internacional brasileño y reconoció que todo lo ocurrido en los últimos meses le hace pensar que el desenlace podría estar más cerca de una salida que de una renovación.

Vinicius: "Que Lamine hable es importante para continuar la lucha contra el racismo" / e

"Yo creo que al final se va a hacer realidad por un jugador que puede jugar en el mismo sitio en donde juega Vinicius y se habla del posible interés del Arsenal, de que pueda haber incluso un acuerdo económico entre el jugador y sus representantes. A mí todo eso me hace pensar, por mucho que quiera ser optimista, que Vinicius seguramente no renovará", comentó.

Noticias relacionadas

Aunque el periodista no quiso asegurar cuál será el desenlace definitivo, dejó clara su impresión sobre el futuro del brasileño: "No sé si al final el Madrid lo traspasará, pero que me da la sensación que renovar, no va a renovar, no soy nada optimista".