Siro López: "Cuando acabe la temporada se anunciará el fichaje de Mourinho por el Real Madrid"

El Madrid ha ido cavando su propia tumba y ayer sentenció su segunda temporada en blanco tras perder el clásico en el Spotify Camp Nou. Ha sido un año para olvidar para los blancos, en una constante crisis dentro y fuera del campo, con una tensión acumulada que acabó explotando definitivamente la semana pasada con la sonada agresión de Tchouaméni a Valverde o la borrada de Mbappé.

El 2026 arrancó agitado con la destitución de Xabi Alonso, que debía ser el artífice del nuevo proyecto, para dar paso a Arbeloa, cuya llegada solo ha empeorado los resultados y la crisis no ha hecho más que crecer hasta el punto actual. La situación es crítica y, tras la histórica derrota de ayer que deja la temporada vista para sentencia, el club ya mira hacia la reconstrucción de cara al próximo curso. Y todo empieza, precisamente, por el banquillo, donde desde hace semanas suena con fuerza un viejo conocido del Bernabéu.

Mourinho, que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, ha ido ganando enteros para ser el encargado de devolver el orden al club. De hecho, ya se habrían producido los primeros contactos, a la espera de la aprobación final de Florentino Pérez. La especulación no deja de crecer y ayer, tras el partido, el periodista Siro López soltó la ‘bomba’ en 'El Tertulión de Tiempo de Juego', de la Cadena COPE: "Cuando acabe la temporada se anunciará el fichaje de Mourinho por el Real Madrid".

Así de contundentes fueron las palabras del tertuliano, quien admitió que Mourinho "no miente cuando dice que no ha hablado de su posible contratación con el presidente", pero sí lo han hecho representantes del luso, como Jorge Mendes, con el club. Según el periodista, "solo falta que llame Mourinho para que firmen el contrato".

La llegada de Mourinho está en manos de Florentino / Chema Moya / EFE

Jerarquía para poner orden

El gran aliciente de la llegada de 'Mou' es zanjar una de las controversias que han alimentado el caos en el Madrid esta temporada: el respeto hacia la figura del entrenador. Mucho se habló de que Xabi Alonso no llegó a conectar con jugadores de peso como Vinicius, Bellingham o Valverde, lo que acabó propiciando su salida. Su relevo, Arbeloa, se ha encontrado con el mismo problema, con casos como los de Carvajal, Asencio o Ceballos, convirtiendo el vestuario en un auténtico polvorín.

Mourinho, por su pasado en el club, su trayectoria y su jerarquía, pondría fin a estos conflictos: "Tiene que venir Mourinho, porque los jugadores lo van a respetar, porque sabe que tiene el respaldo del presidente", argumentaba Siro López, defendiendo que el actual entrenador del Benfica debe ser el elegido para sacar al club de la deriva.

El técnico dispondrá de diez días al acabar la campaña para decidir su futuro. Como ya contamos en SPORT, su contrato con el Benfica incluye una cláusula liberatoria especial, diseñada casi a medida para facilitar su salida en caso de recibir la llamada de Florentino Pérez o de la selección de su país. El tiempo dictará sentencia, pero ahora mismo el regreso de Mourinho aparece como la vía más probable para intentar resucitar a un Madrid tocado y hundido.