Sique Rodríguez explota y habla alto y claro sobre Arbeloa: "Es un palanganas"

Muchos comparan la actitud del nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, con la de un capítulo de 'The Office', ya que parece estar igual de pendiente de las cámaras, que del juego de su equipo.

Para muestra, el parón ante las 15 Champions blancas al entrar al Bernabéu durante el primer partido que jugaron en casa del fin de semana pasado ante el Levante o el hecho de pedir a la grada de animación que focalizara los cánticos de ánimo a los jugadores en lugar de a su persona, además de apelar a los tótems del club pese al poco tiempo que lleva en el cargo.

A ello se le suma que otros tantos aficionados le ven como a un pelota de Florentino Pérez y encuentran en esa relación el motivo de su rápido ascenso en los banquillos del club desde que llegara en 2020. Uno de estos críticos es el periodista de la Cadena SER, Sique Rodríguez, que no se ha cortado a la hora de criticar a Arbeloa.

Sique Rodríguez en SPORT. / sport

"Yo creo, de verdad, que es un 'palanganas'. En la excepción que se usa en Argentina o Perú, según el diccionario de la lengua española. Y palanganas, en la que se usa en Costa Rica, es decir, un pedante y un bobo", apunta el presentador del programa 'Què t'hi jugues!' en su participación en la tertulia de GOL Televisión.

Estas palabras rápidamente fueron contrarrestadas por Siro López, también presente en la charla, que le criticaba que no era necesario faltarle al respeto, algo que negaba alegando que "es un adjetivo recogido en la RAE".

Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido de Champions. / ·

La realidad es que en el Diccionario de la academia española, el término 'palangana' incluye dicha excepción y apunta que se puede usar como adjetivo: "Persona fanfarrona, pedante", aunque se usa sobre todo de manera despectiva en países como los mencionados por el periodista. También incluye la segunda definición: "Persona boba, tonta", en lugares como, precisamente, Costa Rica o Uruguay.

El motivo para Sique por el que este apelativo le va como anillo al dedo es claro: "Va de enterado. Es un tío que cree que domina la escena y en cuatro ruedas de prensa se ha contradicho un montón de veces", comenta al respecto.

Además, los aficionados del Real Madrid "han pasado de tener un entrenador sin entorno, que era Xabi Alonso, a otro que solo tiene eso, que es Arbeloa", porque "llega a las siete de la mañana y hay una cámara esperándole para grabarlo, hoy le capta otra cámara metiéndole una bronca a Vinicius porque han salido un poco tarde al entrenamiento..."

Así, piensa que el club está tratando de "marcar perfil con Arbeloa", pero asegura que la gente tiene la suficiente capacidad para darse cuenta de ello. Hasta el momento lleva tan solo una semana en el banquillo y ha cosechado una eliminación en Copa del Rey ante el Albacete, próximo rival del Barça en los cuartos de final, y una victoria en liga ante el Levante donde lo que más destacaron fueron los pitos del Bernabéu al equipo y a Florentino Pérez.