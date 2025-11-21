"No tengo sintonizada Real Madrid TV"

Fran Soto ofreció su versión sobre el estamento arbitral en una entrevista al programa 'El Partidazo' de la Cadena COPE. El presidente del Comité Técnico de Árbitros abordó todos los asuntos de la actualidad a nivel de arbitraje y mostró sus ganas por empezar una nueva era dentro del arbitraje español.

Soto, por ejemplo, desactivó la polémica de los vídeos de Real Madrid TV afirmando que "no tengo sintonizado el canal", si bien admitió que le han "mandado videos, pero yo nunca lo he visto".

El presidente del CTA explicó la frialdad con la que el club blanco le recibió en el Bernabéu, donde obtuvo un trato "normal, ordinario" y que "con Florentino Pérez no me crucé", a diferencia de otros estadios en los que ha estadios en los que "habitualmente sí me saludan".

En cualquier caso Soto recalcó que "no he tenido ningún problema con ningún club ni he recibido presiones de nadie" y que están obrando con total transparencia: "En esta nueva época estamos reconociendo errores y hay presidentes que han venido al CTA...".

En cuanto a las actitudes y protestas de Vinicius, Soto echó balones fuera: "No me preocupa, me gustan los jugadores que regatean, Vinicius es de ese estilo".

Caso Negreira

Respecto al 'caso Negreira', Soto respondió lo que le diría: "Que hizo mucho daño al arbitraje" y al mismo tiempo añadió que "es algo que tenemos que empezar a olvidar".

Soto apuntó que "a día de hoy es imposible expulsar a todos los árbitros que hayan coincidido con Negreira" y que "no tiene ningún sentido quitar a los mejores árbitros españoles". En su opinión, "el nivel arbitral en España es muy bueno".

El dirigente también fue autocrítico cuando señaló que "en las primeras jornadas intervino poco el VAR y estaba muy satisfecho. Sin perder de vista que cuando tenía que intervenir, lo hizo" , pero que en "las últimas intervino en alguna que no debía".

También desveló que "ha habido, bastantes" árbitros que han sido castigados con la nevera y que se toma la decisión de dejar al colegiado sin pitar cuando "el error tiene cierta relevancia o son varios en el mismo partido".