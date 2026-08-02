El sorprendente caso de Camavinga

La carrera de Camavinga como futbolista hasta ahora es una de las más curiosas. Irrumpió en el Rennes con una naturalidad impropia de un adolescente, deslumbrando por su personalidad, su capacidad para gobernar el centro del campo y un físico privilegiado. Cuando aterrizó en el Real Madrid confirmó aquellas sensaciones. Parecía un centrocampista destinado a marcar una época en el Santiago Bernabéu, el heredero natural de una zona ancha que empezaba a despedir a sus viejos referentes.

Sin embargo, el paso de las temporadas ha dibujado un escenario difícil de explicar. Lejos de consolidarse, Camavinga se ha ido diluyendo. Nunca ha conseguido hacerse con un puesto fijo en el once titular y su crecimiento futbolístico se ha estancado hasta el punto que parece que ha involucionado en lugar de evolucionar. Ahora es un futbolista irregular, demasiado dependiente de chispazos y cada vez menos fiable.

Camavinga quiere seguir en el Real Madrid / EFE

Los errores de concentración se repiten con demasiada frecuencia, las pérdidas de balón son habituales, sus gestos técnicos resultan llamativos en negativo y su toma de decisiones transmite dudas constantes. Conserva algunas de sus condiciones, pero cada temporada parece más lejos del jugador que enamoró en Francia y en sus primeros meses vestido de blanco.

Si hace un tiempo era intocable para el Madrid, a día de hoy estarían dispuestos a escuchar ofertas sin rasgarse las vestiduras. El problema es que el francés no contempla esa posibilidad. Su intención es quedarse y pelear por un sitio, como ya le ha dejado claro al club.

José Mourinho, técnico del Real Madrid / REAL MADRID

Curiosamente, José Mourinho tampoco parece dispuesto a no rendirse con él. El técnico le dio la titularidad en el amistoso frente a la Fiorentina, una señal de que todavía quiere evaluar si es aprovechable. Eso sí, la respuesta del francés no pudo ser más negativa. Su actuación fue una de las más flojas del equipo, acumulando errores de concentración, pases imprecisos y gestos técnicos impropios de un futbolista de su talento, en una noche que volvió a alimentar las dudas sobre su verdadero nivel.

Lo de Camavinga se ha convertido en un sinsentido. Teniendo todas las condiciones para triunfar, ha terminado convirtiéndose en un jugador que solo es noticia por sus despistes y errores, con clips virales en redes sociales que no hacen más que confirmar los pasos hacia atrás que ha dado un futbolista al que se le adivinaba un potencial difícil de imaginar.