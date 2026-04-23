La imagen más surrealista: El Bernabéu se convierte en una pista de tenis con un Bellingham-Sinner vs Nadal-Courtois y Florentino como juez de silla

El Santiago Bernabéu ha protagonizado una de las imágenes más curiosas de la temporada y no por un partido de fútbol. ¿Quién se podría esperar un Sinner-Bellingham vs Nadal-Courtois en el pleno estadio blanco? Pues esta imagen se ha dado en un minipartido de tenis con la aparición estelar de Florentino haciendo de juez de silla. Surrealista y tremendo a partes iguales.

La imagen fue captada por los periodistas presentes en el estadio en la presentación de la pista de tenis que se montó en el Bernabéu tras el partido contra el Alavés. Los blancos aprovecharon que no vuelven a jugar en casa hasta el 14 de mayo para seguir utilizando el estadio más allá de los partidos de fútbol tras el chasco de los conciertos.

Toda esta iniciativa blanca está dentro del Mutua Madrid Open que se está disputando estos días en la capital de España, pero a diferencia de lo que se podía esperar, no se jugará ningún encuentro oficial en el Bernabéu. Se montó la pista de tierra batida para que los jugadores puedan entrenar en las mismas condiciones que en la Caja Mágica hasta el 30 de abril.

El Madrid ha aprovechado estos días con la idea de que en el futuro se pueda jugar parte del torneo en el estadio blanco y poder llevar al tenis al siguiente nivel con un estadio de 80.000 personas.

Una pista de tenis portátil en 48 horas

Hasta el 30 de abril, cualquier tenista que lo solicite podrá entrenarse en el Bernabéu, de manera privada. Hace dos días el Madrid jugaba en Liga ante el Alavés y ahora hay una pista de tenis en el centro del estadio.

"Es un éxito ser el primer torneo en la historia que tiene una pista en un estadio tan icónico como es el Bernabéu. La pista en el Bernabéu es para que los jugadores que quieran entrenar allí puedan hacerlo. Pero no estamos quitando entrenamientos de la Caja Mágica para llevarlos al Bernabéu. Eso no, en ningún momento ha sido la idea y yo creo que eso es lo que más confusión ha creado. En la Caja Mágica tenemos el Tennis Garden, que es muy representativo de lo que es el torneo de Madrid, donde una persona con una entrada general de acceso general puede acceder a esa plataforma y tiene a los mejores jugadores del mundo entrenando en un lado y en el otro lado", detalló Feliciano López, director del Mutua Madrid Open en OKDIARIO.

La pista se construyó previamente en un almacén y se llevó al Bernabéu ya montada en bloques de 12 metros de largo y tres de ancho. Los operarios tardaron 24 horas en instalarlo todo para darnos una de las imágenes de la jornada con Bellingham, Rafa Nadal, Courtois, Sinner y el juez de línea Florentino como protagonistas.