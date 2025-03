Simeone: "La última jugada pudo dejarnos fuera de la eliminatoria"

La eliminatoria entre el Real Madrid y el Atlético está completamente abierta y Simeone parecía muy consciente de ello una vez terminado el encuentro. Sin estar plenamente feliz por el resultado, el argentino si evidenció su satisfacción por el trabajo de los suyos, poniendo su mirada en la vuelta en el Metropolitano.

"Ha sido un partido muy táctico. Intentando llevarlo cada uno en sus momentos. Ellos empezaron mejor. Hicieron un gran gol que podríamos haber resuelto mejor. El mérito del equipo fue no bajar los brazos y no entrar en ese miedo escénico de recibir un gol tan pronto", empezó explicando Simeone.

El técnico del equipo rojiblanco dejó claro en varias ocasiones que pudieron hacer más en los dos goles recibidos: "Nos fuimos con un primer tiempo bien entendido y empezamos el segundo de la misma manera. Una gran jugada de Brahim, que también podíamos haber resuelto mejor, inclina la balanza".

Preguntado por el cambio de Le Normand por Griezmann y si eso denotaba una actitud defensiva, Simeone fue muy claro: "Nos quedábamos con Correa, Sorloth y Julián ofensivamente. Queríamos un defensor más y entendimos que Le Normand podía darnos eso. La última jugada pudo dejarnos fuera de la eliminatoria. Quizás ese no-gol nos da esperanza y una abre una puerta para lo que viene. Es difícil tomar riesgos para terminar perdiendo la eliminatoria en cualquier contragolpe. En algunos momentos nos faltó claridad. Creo que controlamos bien el contragolpe del rival. Quién sabe. Quedamos con vida y puede que el miércoles tengamos una buena noche".

"Me voy con la sensación que pudimos hacer más en las dos jugadas de gol que recibimos y con la sensación de que el equipo está compitiendo", insistió el argentino. El técnico no quiso entrar en las palabras de Brahim dirigidas hacia él en la celebración del gol, afirmando que no había "visto nada" y dijo que antes del partido de vuelta habría que "centrarse en el Getafe".