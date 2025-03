Simeone: "Puse a Barça y Madrid ahí por historia, nosotros somos crecimiento"

Con todas sus energías en el primer asalto del derbi de Champions en el Bernabéu, Simeone salió a rueda de prensa con una sonrisa y con la sensación de tener confianza de cara al partido. Asumiendo que el reto de eliminar al Madrid en Champions es mayúsculo, el argentino dejó claro que están preparados para lo que venga.

"Es un partido con mucho respeto ante un grandísimo rival y entendiendo que ellos nos respetan igual. Considero que todos los partidos previos no influirán en este. Para Madrid es espectacular que los dos equipos se enfrenten, para España lo es tener a un equipo en cuartos seguro y para nosotros, hay que disfrutarlo. Es un momento importantísimo. Con un rival de mucho respeto y preparado para lo que tenga que venir", empezó diciendo el entrenador del Atlético de Madrid.

El técnico fue rotundo a la hora de hablar de la influencia de los detalles: "Un partido de este calibre está lleno de detalles. Los dos equipos sabemos lo que hay detrás de estos partidos. Los detalles son definitorios en esta etapa. El equipo que logre manejar mejor esas situaciones pasará de ronda".

Además, no quiso comentar nada sobre un posible favoritismo: "Respeto la búsqueda de tener un favorito. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar a un rival importante al que respetamos, pero sabemos nuestra fuerza. La conocemos y la potenciamos. Mañana buscaremos llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño".

Simeone afirmó que salir vivos y dar un golpe sobre la mesa en el Bernabéu eran "dos situaciones que van relacionadas" y no se mojó sobre si era más factible ganar LaLiga o eliminar al Madrid en Champions: "Veo lo que me toca ahora. No puedo pensar en LaLiga porque faltan muchas jornadas. Entiendo la pregunta, pero me centro en el partido de mañana".

¿En el mismo escalón que Barça y Madrid?

El delantero argentino del Atlético Julián Álvarez celebra tras anotar ante el Athletic / EFE

Entre los nombres propios del encuentro estará el de Julián Álvarez, al que el entrenador halagó mucho en sala de prensa: "Es muy joven. Necesita seguir de esta manera, seguir evolucionando. Tiene margen de mejora, ojalá nosotros podamos ayudarle a seguir creciendo. Se le ve pleno, con energía y con ganas de hacer más. Eso influirá en su crecimiento. Estoy contento porque Julián lo está haciendo muy bien y el equipo tiene un estilo de juego representado en la historia del club.".

Cuestionado por si el Atlético ya estaba en el mismo escalón que el Madrid y el Barça, el 'Cholo' volvió a ser contundente: "Siempre puse al Barça y al Madrid en el lugar donde están por su historia. Los dos tienen un historial tremendo y nosotros somos crecimiento puro".

"Estoy con mucha ilusión, como si fuese el primer día aquí. La búsqueda por la que llegué al club de llevarlo a ser importante en Europa con sus valores, creo que lo estamos representando. Atravesamos momentos extraordinarios como club y hay que disfrutar y competir mañana. La historia del Madrid en la Champions es extraordinaria y mañana tendremos una gran oportunidad, seguramente", concluyó el argentino.