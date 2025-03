Simeone dejó vivir al Madrid y lo pagó caro

Diego Pablo Simeone con su planteamiento ganó el partido, pero perdió la eliminatoria. El Atlético lo apostó todo a la tanda de penaltis, pero no se llevó el premio gordo. El argentino dejó vivir a un Madrid muy cansado y le terminó saliendo cruz. Por no desviarse del plan inicial terminó dándole una nueva vida a los blancos y estos en Champions no las suelen desaprovechar.

Minuto 85 de partido, el Real Madrid estaba tocado anímica y físicamente. Hacía 15 minutos que Vinicius había fallado un penalti que podría ser vital en la eliminatoria, un golpe durísimo para las aspiraciones blancas que le complicaba el choque. En ese momento Simeone hizo sus primeros cambio, dando entrada a cuatro futbolistas: Lino, Sorloth, Correa y Nahuel Molina.

Tres balas como los son los argentinos y el brasileño, más un nueve puro para terminar las jugadas. Cambios perfectos en el momento de partido perfecto para llegar con más fuerza a la prórroga.

Sorloth estuvo a punto de marcar el gol de la victoria rojiblanca / Agencias

El Madrid, por su parte, ni agotó los seis cambios que pudo hacer durante el encuentro y Brahim, que entró de reserva, jugó prácticamente toda la prórroga cojeando tras recibir una dura entrada.

¿Simeone firmaba los penaltis?

Era el momento de apretar para el Atlético de Madrid. Los blancos estaban más cansados, con Asencio y el marroquí tocados, sin confianza entre los hombres de arriba e inseguros a las espaldas de Fran García y Lucas Vázquez. Pero en vez de dominar el partido e ir con todo al ataque, Simeone siguió confiando en alguna o jugada aislada.

El plan le pudo salir bien, ya que Sorloth falló dos jugadas claras y Correa envió a las nubes un remate dentro del área. Pero al Atlético se lo notó más preocupado en no recibir que en marcar un gol. Los claros gestos del entrenador pidiendo paciencia, calma y cabeza lo demostraron desde la banda.

De hecho, parecía que tanto Simeone como Ancelotti daban por bueno el empate y los penaltis. Cuando parecía que el Atlético estaba con mejores cartas en la prórroga, decidió no jugar la mano.

El fútbol se suele analizar de manera ventajista. Si Correa o Sorloth hubiesen marcado una de las que tuvieron o los colchoneros se hubiese impuesto en penaltis no estaríamos hablando sobre esto. Pero finalmente, Simeone no quiso salirse del plan establecido, un plan que le ha dado muchos éxitos durante muchos años, pero que esta vez volvió a terminar con una victoria blanca en un derbi de Champions League.