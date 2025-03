Simeone: "Está claro que Ancelotti es muchísimo mejor que yo"

El Atlético quiere eliminar al Real Madrid por primera vez en su historia en la Champions League. Los colchoneros cayeron en la ida por 2-1 y el Metropolitano dictará sentencia este miércoles. En la previa del encuentro, el 'Cholo' Simeone estuvo muy calmado, aunque admitió que se trata de un partido muy importante.

"El fútbol tiene diferentes escenarios en un partido y energías. Vamos a atravesar momentos difíciles defensivamente y otros donde podamos tener más situaciones. La frescura y la calidad decidirán lo que suceda. Está claro que ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que buscar ese gol que nos llevaría a seguir estando en el partido", afirmó el argentino en rueda de prensa.

Si algo dejó claro el técnico del equipo rojiblanco es que confía al 100% en su plantilla: "Creo en mis jugadores y tengo confianza en la plantilla que tengo. Entiendo e interpreto su corazón. Vamos a salir a buscar seguir en esta Champions, nuestro objetivo es jugar la final".

"Nuestra gente estará empujándonos, pero la realidad es lo que pasa en el campo. Hay que copiar en el campo lo que suceda en la grada. Solo con lo que pase en la grada no ganaremos el partido. Entiendo que es un partidazo y ojalá podamos demostrarlo en el campo", sentenció Simeone ante los medios.

El 'Cholo' también tuvo un mensaje importante para los jóvenes de su equipo: "Tenemos chicos jóvenes, es verdad. Pueden jugar algunos. Evidentemente, no están acostumbrados a estos partidos, pero es parte del crecimiento. Cualquier futbolista en el mundo le gustaría jugarlos. Siempre aparece la tensión y la presión y en realidad es un partido. Les pregunto si se habrían imaginado jugar estos partidos. Seguramente responden que no porque todavía son jóvenes y están en proceso de encontrarse con estas realidades. Es lo más lindo que puede pasar. Me emociona y me pone en su lugar. Vivirán un día muy lindo".

La comparación con Ancelotti y los penaltis

Una de las frases de la rueda de prensa llegó cuando Simeone fue cuestionado por las palabras de Ancelotti unas horas antes, en las que el italiano dijo que tenían estilos parecidos: "Pasé mucho tiempo en Italia y el nació allí. Las razones son más de base y experiencias vividas. A partir de ahí sí puede haber algo que se parezca, pero está claro que Ancelotti es muchísimo mejor que yo".

Carlo Ancelotti durante el partido ante el Rayo Vallecano / AGENCIAS

"Las características del rival, con jugadores tan verticales... Ellos tienen ese juego, más que asociativo. Nosotros somos un equipo colectivo. Podemos alternar y manejarnos en diferentes situaciones. Ojalá mañana salga lo mejor", analizó el entrenador del Atlético de Madrid.

El 'Cholo' no descartó la posibilidad de llegar a penaltis: "No los hemos entrenado. Hoy puede que hagamos algunos. Nunca es lo mismo en la práctica que mañana, pero está claro que hay posibilidad de llegar a los penaltis". Además, apuntó a un gran partido de Griezmann: "Mañana será un grandísimo partido de Griezmann. Estoy convencidísimo".