Simeone calienta a Vinicius durante el derbi: "Te va a echar Florentino"

Simeone y Vinicius protagonizaron uno de los momentos más curiosos de las semifinales de la Supercopa de España. El derbi estaba en marcha, con los blancos por delante tras el tempranero gol de Federico Valverde, pero el entrenador argentino dejó por un momento el encuentro para intentar calentar al brasileño con unas palabras que se volvieron virales rápidamente.

Vinicius, que estaba más activo fuera del campo que dentro, se acercó a la banda para hablar con Simeone y el técnico argentino le dijo: "Te va a echar Florentino, 'acordate' de lo que te digo". Una frase que dejó al brasileño durante unos segundos más pendiente del argentino que de donde estaba la pelota, tal y como captaron las imágenes de Movistar +.

No es la primera vez en un derbi que los colchoneros intentan 'picar' a Vinicius para sacarlo del encuentro. En el duelo de Liga de la primera vuelta, Koke emuló a su entrenador y se dirigió al brasileño para recordarle que "Mbappé le estaba comiendo la tostada". Ese día los colchoneros superaron con claridad al Real Madrid por 5-2.

A pesar del mal nivel de Vinicius, el Real Madrid está consiguiendo superar al Atlético tras los tantos de Valverde y Rodrygo. Aunque el nivel del ex de Flamengo deja mucho que desear Lleva sin marcar desde el mes de octubre y sus actitudes en el césped ya le han provocado más de una pitada en el Bernabéu. Con su renovación enquistada, su continuidad en el Real Madrid está más cuestionada que nunca.

Una de las imagenes del derbi que quedaran en la historia de la Supercopa de España. Simeone sabe como sacar del encuentro a sus rivales y utilizó todas sus armas para intentar pasar a la final de la competición.