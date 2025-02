Simeone: "El Barcelona sigue siendo el mejor"

Fue un derbi madrileño, como todos los derbis madrileños, intenso. De principio a fin, aunque el ritmo de la primera mitad no fuera tan eléctrico como el de la segunda. Los colchoneros se adelantaron gracias a un pisotón meridiano de Tchouameni y los blancos reaccionaron tras el descanso. Al final, el resultado pareció justo, aunque ambos técnicos, también Simeone, creyeron que podían haber merecido más.

"En el primer tiempo lo hicimos muy bien, pero no tuvimos claridad en los últimos metros. El segundo empezó con el gol de ellos, con la jugada del travesaño, con más intensidad por su parte. Y a partir de los veinte minutos tuvimos situaciones importantes: Giuliano, Llorente... Al final un empate pensando los dos que pudimos llevarnos algo más". Sobre si se perdieron dos puntos, comenta que "pudimos resolver mejor situaciones de contragolpe y cercanía del área, pero no pudimos tener la claridad de otros partidos. En el segundo ya fue diferente, ellos empezaron a empujar más", repitió en la segunda pregunta.

El árbitro estuvo correcto

En cambio, cuando le preguntaron por el árbitro, lo tuvo claro: "Lo llevó de la mejor manera, con su criterio y sus decisiones en determinados momentos. Para algunos la de Ceballos es roja, para otros no. No lo llamaron del VAR porque no entendieron que lo tenían que llamar, pero me pareció que fue un partido correcto" por parte de Soto Grado.

En lo que no hubo duda alguna fue a la hora de asegurar que "el Barcelona sigo insistiendo, es el mejor equipo, ataca muy bien, tiene una velocidad increíble y ataca muy bien. Si mañana logra ganar en Sevilla, la tabla estará bastante apretada para que los periodistas se diviertan un rato", dijo sobre la clasificación de la Liga. Acabó con unas risas la rueda de prensa.