Simeone: "En Arabia jugamos como en el Bernabéu"

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo por tercera vez en un mes. Lo hicieron en la Supercopa con triunfo de los blancos y en la Copa, con victoria rojiblanca. Los dos partidos se fueron a la prórroga. Además, ambos equipos jugaron ya en Liga, con triunfo de los 'colchoneros' en el Metropolitano.

Diego Simeone tiene claro el plan de partido. "Hay que jugar este partido como los que hemos jugado siempre. Es un rival de los mejores, que no pierde nunca o no pierde mucho, tiene una gestión muy buena de su entrenador y una calidad enorme, debemos llevar el partido donde les podamos hacer daño", decía este mediodía el entrenador del Atlético de Madrid, que reconocía que ya sabe el once que sacará aunque no quiso desvelar nada.

El Atlético de Madrid llega al partido a diez puntos del líder, el Real Madrid, pero no quiere pensar en si la de mañana es la última oportunidad que tiene su equipo para seguir optando al título. "A falta de tantas jornadas no es bueno pensar en eso. Hay que pensar que juegas contra el líder, en su casa y que hay que estar muy bien para ganar. Hemos jugado dos partidos de local y uno de visitante porque en Arabia el ambiente es similar al del Bernabéu y ellos allí son fuertes. No creo que tengan presión por haber perdido dos partidos contra nosotros. Seguro que están motivados porque es un rival que les ha ganado, nosotros sabemos que lo único que sirve es ganar".

Simeone no quiso desvelar si Morata jugará de inicio o lo hará Memphis y habló muy bien de Pablo Barrios. "Puede jugar en las tres posiciones del medio, puede ser medio centro por su ritmo, dinamismo, por como recupera pelotas, pero tiene mucho que crecer. Le vamos a exigir porque tiene más, pero estoy muy contento con él, vamos a acompañarle pero también a exigirle".