Silencio institucional del Real Madrid tras la gala del Balón de Oro

El Real Madrid cumplió con su plantón al Balón de Oro. Ningún integrante del club blanco viajó a París para asistir a la gala, a pesar de tener a candidatos para diversos premios. Los madridistas rompieron relaciones por completo con el trofeo tras la temporada pasada cuando Vinícius no lo ganó a pesar de ser el gran favorito.

El conjunto blanco protagonizó el plantón más sonado de la historia del premio, cancelando el viaje previsto a París el mismo día de la gala. Había expectación con lo que sucedería este año y finalmente el club ha decidido no viajar ni mandar ningún tipo de representación institucional. La única jugadora blanca presente fue Caroline Weir, que era una de las nominadas al Balón de Oro femenino, la única del Madrid.

A pesar del puesto 30 de la escocesa, el segundo de Linda Caicedo en el Kopa o el séptimo puesto de Mbappé, el Madrid no ha subido ninguna publicación en sus redes sociales. El silencio del club blanco ha sido completo tras lo sucedido el año pasado.

Eso sí, varios jugadores del club sí que subieron fotografías en Instagram dando la enhorabuena al ganador del Balón de Oro: Ousmane Dembélé. En concreto, los franceses del Madrid que comparten vestuario con él en la selección nacional.

Los franceses sí que se pronunciaron

El primero de ellos fue Kylian Mbappé. El '10' madridista fue muy comparado con 'el mosquito' en sus primeros años como profesional, pero al contrario de lo que se esperaba la gente, el primero en ganar este prestigioso galardón ha sido el del Paris Saint-Germain.

"Ousmane Dembélé. ¡Qué emoción, hermano! Te lo mereces x1000", publicó el francés en sus redes sociales acompañado de una fotografía de Dembélé con el trofeo.

Los otros dos franceses de la plantilla del Real Madrid son Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni. Los dos también tuvieron su detalle con el nuevo Balón de Oro. En especial Camavinga, que también jugó en el Stade Rennes al inicio de su carrera, como el mosquito. Tchouameni lo acompañó de un mensaje: "Dios es grande".

Otra exleyenda del Real Madrid que también compartió un mensaje para Dembélé fue Karim Benzema. Otro jugador que compartió vestuario con el francés en la selección. "Bravo", publicó el delantero del Al-Ittihad.