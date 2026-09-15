Francia está que trina con la tensión Dembélé-Mbappé: "Lo que más me incomoda es que hay demasiado ‘yo’ en las declaraciones de Kylian"

Christophe Dugarry ha entrado también en el debate sobre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé que tiene pendiente a toda Francia, con una posición que combina reproches y defensas. El exinternacional francés cuestiona la forma en la que el delantero del Real Madrid se pone en primer plano, pero también rechaza que sus palabras deban convertirse en un motivo de ruptura con su compañero de selección: "Son dos formas de entender el fútbol que se enfrentan, dos visiones del fútbol, dos egos diferentes".

Una de las cosas que más le han extrañado en toda esta situación es la forma de comunicarse de la estrella del Real Madrid: "Lo que más me incomoda es que hay demasiado ‘yo’ en las declaraciones de Kylian. Eso siempre me resulta un poco incómodo. Me sorprende que hable tanto en primera persona del singular, que se ponga tanto en primer plano. Me sorprende en un deporte colectivo".

Kylian Mbappé anotó un doblete en la goleada del Real Madrid al Rayo Vallecano en la última fecha de LaLiga / Cadena SER

Además, añadió que: "Lo dije la última vez. Cuando has ganado tan poco a nivel colectivo, ya sea con el Real Madrid o con la selección francesa, y hay tantas competiciones, había cosas que ganar. No ganar nada colectivamente y exhibirte tanto individualmente me incomoda. Me molesta por el fútbol que me gusta, por el fútbol que me gusta ver y por el fútbol que disfruto hoy".

Reproches y defensas

Pero pese a todo lo añadido con anterioridad, Dugarry también le quiso echar un cable a su compatriota, destacando su fortaleza mental: "Mbappé es así y eso también forma parte de su fuerza". El exinternacional reconoce que la personalidad que exhibe la estrella de la selección es lo que le ha llevado también hasta su posición de superestrella.

Dembélé y su personalidad

Durante su reflexión, tampoco se olvidó de la postura de Dembélé en todo lo ocurrido, destacando las diferencias entre ambos: "Siempre se ha presentado como un chico más bien reservado, tímido, introvertido y con sentido del colectivo. Ha construido su carrera así. Ha ganado así. Y así ha dado la mejor respuesta, sobre el terreno de juego, con su equipo, con un premio individual y con el trabajo de todos sus compañeros".

En toda su exposición, Dugarry busca llegar, con mayor o menor acierto, a la conclusión de que esta disputa que ya está sacudiendo Francia no tiene ningún fundamento, ya que: "No veo qué es lo que le choca a Ousmane Dembélé". Para él y pese no estar de acuerdo con todas las declaraciones públicas de Mbappé, la cuestión es que no son para tanto.

No tendría que romper su amistad

También fue claro en lo que tendría que desencadenar todo este cruce de declaraciones. Para él, esto no puede llegar a más: "Si dejan de ser amigos por esto, es que su amistad no era tan fuerte. Tienes derecho a bromear un poco, a picar un poco".