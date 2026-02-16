Sigue la polémica del penalti a Vinicius: "El CTA considera que se cometió un error"

Transcurría el minuto 46 de partido, cuando Vinicius cayó dentro del área. El Real Madrid, que ganaba en ese instante de la segunda parte por 3-1 en el Santiago Bernabéu, fue protagonista de una acción que cambió el destino final del partido. El extremo brasileño, que se marchaba de Jon Aramburu tras tirarle un caño, se dejaba caer dentro del área.

El colegiado no dudó en señalar penalti. Consideró que el penalti era suficientemente claro para no admitir corrección desde el VAR, ni tampoco ninguna repetición. Vinicius recogió el balón y desde los once metros envió el balón al fondo de la red para sentenciar el partido. Al término del encuentro, la jugada se emitió repetida por todas las televisiones y fue muy comentada a través de las redes sociales.

Error en el penalti de Aramburu

El aficionado de LaLiga considera que esa acción no fue penalti y, por lo tanto, Francisco José Hernández Maeso, árbitro del colegio extremeño y que dirige en la Primera División española desde 2023, se equivocó en el Real Madrid-Real Sociedad.

"El CTA va a reprender a Hernández Maeso y especialmente a Trujillo Suárez por no intervenir en la acción del penalti a Vinicius. Tendrían que haberlo cancelado. Los que saben más de arbitraje, están diendo que el árbitro de campo se equivocó y el VAR también. Consideran que fue un error", dice Juanfe Sanz en 'El Chiringuito'.

Una información nada sorprendente, debido a que en las últimas semanas se está castigando a los árbitros que cometen errores o que son llamados en más de dos ocasiones por el VAR.

"Es una jugada de intervención inmediata, porque es un error claro y manifiesto. Es muy difícil de defender. Vinicius lo hace perfecto, pero el primero que lo provoca es él", dice Juanfe.

Dos penaltis en 90 minutos y 13 en liga

Con este par, el equipo merengue llegó a 13 penaltis en La Liga. Curiosamente, todos los penales sancionados a favor del equipo merengue han sido en partidos que terminaron con victorias a su favor.

Tres de ellos, fueron en marcados en los 10 minutos finales de sus partidos, mientras que 10 de los 13, fueron pitados en la segunda parte. Con la victoria ante la Real Sociedad, el Madrid durmió líder, pendiente del Barça, que juega este lunes en Montilivi ante el Girona.