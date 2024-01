Sigue en directo las ruedas de prensa de Ancelotti y Simeone

¿Está en su 'prime'?

Fede Valverde: "Puede ser que sí. En esta posición disfruto mucho y aporto desde donde más me gusta. Me encantaría estar haciendo los mismos goles que el año pasado y estar más cerca del área. Me adapto a lo que quiere el entrenador. Soy como un niño jugando en esta posición".