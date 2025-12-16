En directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Talavera - Real Madrid
El técnico comparece ante los medios antes del debut en Copa del Rey, mientras afronta una situación crítica al frente del equipo
Rodrygo Goes
"Me alegra que me lo preguntes. Ha sido muy buena noticia en los dos últimos partidos. No solo por los goles, también por ese rol entre cuarto centrocampista y tercer delantero. Esas posiciones intermedias que puede ocupar, nos está dando equilibrio defensivo y si además hace goles con la calidad que siempre ha tenido..."
Su cambio
"El Xabi que llegó en junio y el de ahora no son los mismos. Cosas que he aprendido, que he tenido que ajustar a la hora de conocer y adaptarme. Supongo que a los jugadores les pasará lo mismo. Hay un desarrollo. No somos fotos fijas, evolucionamos y lo interesante es que sea para bien. Queda camino por desarrollar".
Los canteranos
"El debut de Valdepeñas fue muy buena noticia. Históricamente, muchos jugadores que han estado en el momento y lugar oportuno han sabido aprovecharlo. Quién sabe, yo no tengo guiones. El campo es el que te da y el que te quita. Me alegre mucho por Víctor, le felicité y de cara al futuro creo que habrá más oportunidades".
Diferencia con árbitros de otras ligas
"Hay de todo. En todas las ligas hay árbitros con diferentes personalidades. Todos hacen errores, pero aquí ha habido un caso que hay que investigar y depurar responsabilidades. Lo que ha habido aquí, sorprende mucho en el extranjero que no haya ninguna responsabilidad o consecuencia. No es muy normal y no se puede tomar con naturalidad".
¿Competición manchada?
"Hasta ahí no voy a entrar"
Mensaje a los árbitros
"Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y que si uno se siente perjudicado alce la voz para pedir lo que considere justo".
Mensaje del club
"La situación antes y después sigue siendo la misma. Tenemos muy buena comunicación. Estamos en esto juntos, cada uno con sus roles, pero la comunicación es fluida".
Mbappé y el récord de goles de Cristiano
"No ha estado en las conversaciones ese tema. Siempre hemos estado pensando en el partido, en las mejores decisiones. Ya se verá en los próximos dos partidos".
Unión con los jugadores
"Desde dentro siempre hemos peleado por los mismos objetivos. Sabemos que hay momentos buenos y no tan buenos y que la unidad es fundamental. Las relaciones se van desarrollando y nos vamos conociendo mejor. Con el tiempo cada uno sabemos qué momentos hay. El foco está en lo que viene, los cuatro próximos días y acabar bien antes del parón. Siempre con la ambición y la exigencia de mejorar".
Endrick
"Entiendo la pregunta, pero no me gusta dar pistas al rival. Entra en la convocatoria y no estamos pensando en después del parón. Nos queda primero Talavera, luego Sevilla... Contamos con todos, empezamos por mañana y 'Bobby' tiene opciones".
