Es noticia
En directo

REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Talavera - Real Madrid

El técnico comparece ante los medios antes del debut en Copa del Rey, mientras afronta una situación crítica al frente del equipo

Xabi Alonso, durante el partido ante el Alavés

Xabi Alonso, durante el partido ante el Alavés / AP

Christian Blasco

Christian Blasco

