En directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso y Huijsen
Futbolista y entrenador del Real Madrid serán los protagonistas de la rueda de prensa previa al encuentro ante el Liverpool de Champions League, que se disputará este martes en Anfield
Sobre Florian Wirtz
"Sí, seguro (que triunfará). No tengo dudas. Es un gran cambio para él venir aquí después de tantos años en Alemania. Toda su vida. Después de algunos años en el Leverkusen tiene que adaptarse. Es muy competitivo. Ha sido uno de los motivos por los que estoy aquí. Le doy las gracias. Espero que no sea mañana, pero que empiece a demostrar sus cualidades".
La vuelta a Anfield
"Intento que las emociones no me afecten. Quiero enfocarlo como todos los partidos. Que eso no cambie mi preparación. Luego, lo que tenga que pasar pasará, pero intento desmarcarme de lo emocional para poder estar más centrado en el trabajo que tengo que hacer".
Los minutos locos en los partidos
"Muchos de ellos lo han vivido. Para mal recientemente y para bien hace no tanto. Ya saben esos momentos en los que parece que hay una fuerza en los que el estadio ruge y se genera una energía positiva para ello. Son jugadores con bagaje y eso les motiva más. Confío mucho en ello. Son los jugadores los que están en el campo. La preparación mental es importante. Luego la caldiad futbolística".
Una nota para él y para Arbeloa en el Castilla
"A mí no me pongo nota. Sé lo que es un filial y estoy muy contento por todos, pero por Álvaro en particular. Queda mucho, las notas en junio. ¿El balón parado? Estamos trabajando en ello".
Su etapa en el Liverpool
"Me influyó mucho. No fue un paso insustancial. Tuvo mucha sustancia. En mi época como jugador, con Rafa Benitez, aprendí mucho de lo que es el fútbol de élite. Esa curiosidad me ayudó a estar aquí en este momento. Si te gusta el fútbol, te gusta jugar en un club como este, de los grandes de Europa. Me ayudaron mucho como jugador y también como entrenador".
La vuelta de Trent a Anfield
"Está bien. El otro día no jugó por contexto de partido, pero ya está disponible para cualquier momento. Mañana puede jugar. Después de la lesión, le necesitamos porque tiene grandísima calidad. Hay que ayudarle y darle lo que necesita para rendir".
Los penaltis
"Nosotros marcamos quién es el lanzador de penalti. Luego se toman las decisiones y para mañana el primero en la lista será Kylian".
Turno de Xabi Alonso
"Por una parte es un clásico. Por historia, por presente, por ser la Champions, es un partido que gusta ver a la afición. Tanto Trent como yo tenemos nuestra historia en Liverpool y sabe bien volver a un sitio donde te han querido tanto. Mañana venimos a lo nuestro".
Lo que le pide Xabi
"Tengo buena salida de balón e intento ayudar al equipo en lo que puedo. Xabi me pide eso y más cosas obviamente".
La figura de Mbappé
"Yo no estaba el año pasado. Obviamente he ido viendo los partidos del Madrid. Me parece un jugador que ganó la Bota de Oro el año pasado no puede estar en un mal estado de forma. Estamos muy contentos con él".
