En Directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Valencia
El entrenador del Real Madrid habla ante los medios tras el desplante que le hizo Vinicius y la trifulca posterior al Clásico
El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso atiende a los medios de comunicación en la previa del Real Madrid - Valencia. La expectación es máxima pues es su primera intervención tras la resaca del Clásico y del desplante que le hizo Vinicius al ser sustituido contra el Barça. Síguelo en SPORT.es
No es el único foco informativo de la rueda de prensa. Ya hemos comentado que el partido frente al Valencia, previo al Barça-Elche del domingo, puede servir al Real Madrid para reafirmar su liderato en el campeonato.
Pero además, esta Kylian Mbappé recibirá hoy el premio de la Bota de Oro 2024/25. Xabi también hablará del francés, y el propio Kylian atenderá a los medios de comunicación a partir de las 13.30 horas, después del entrenamiento programado a partir de las 11.00 horas. Lo seguiremos todo en SPORT.es
El asunto no se quedó en un simple calentón del brasileño, porque después tardó en disculparse y cuando lo hizo, se 'olvidó' de mencionar al principal señalado, Xabi Alonso.
¡Hola a todos! Máxima expectación ante la rueda de prensa de Xabi Alonso de la previa del Real Madrid-Valencia de la Jornada 11 de LaLiga 2025/26. Más allá de lo que significa el partido para la competición, todo el mundo quiere escuchar las reacciones del técnico vasco tras el desplante que le hizo Vinicius Junior en el Clásico frente al Barça.
- Haaland puede irse al final de esta temporada
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- El pivote de futuro del Barça al que llama Flick ante la baja de Pedri
- Intentan secuestrar al futbolista Andrei Mostovói y deja inconscientes a los delincuentes
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Lamine Yamal se pronuncia sobre una posible infidelidad a Nicki Nicole
- El Dr. Barastegui, traumatólogo, sobre la lesión de Pedri: 'Con el bíceps femoral hay un componente de recaída que hay que cuidar
- Milos Sarcev, exculturista y entrenador experto en fitness, sobre Joan Pradells: 'Tienes todas las razones para hacerlo