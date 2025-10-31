Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Valencia

No es el único foco informativo de la rueda de prensa. Ya hemos comentado que el partido frente al Valencia, previo al Barça-Elche del domingo, puede servir al Real Madrid para reafirmar su liderato en el campeonato.

Pero además, esta Kylian Mbappé recibirá hoy el premio de la Bota de Oro 2024/25. Xabi también hablará del francés, y el propio Kylian atenderá a los medios de comunicación a partir de las 13.30 horas, después del entrenamiento programado a partir de las 11.00 horas. Lo seguiremos todo en SPORT.es