Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Valencia

El entrenador del Real Madrid habla ante los medios tras el desplante que le hizo Vinicius y la trifulca posterior al Clásico

Vinicius en presencia de Xabi Alonso en el momento de ser sustituido durante el Real Madrid - Barça

Vinicius en presencia de Xabi Alonso en el momento de ser sustituido durante el Real Madrid - Barça / Valentí Enrich

Jordi Gil

Jordi Gil

El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso atiende a los medios de comunicación en la previa del Real Madrid - Valencia. La expectación es máxima pues es su primera intervención tras la resaca del Clásico y del desplante que le hizo Vinicius al ser sustituido contra el Barça. Síguelo en SPORT.es

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL