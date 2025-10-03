En Directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Villarreal
Tras el batacazo en el derbi ante el Atlético de Madrid, el técnico de los blancos atiende a los medios en la previa del encuentro en el Bernabéu ante el Villarreal
En apenas unos instantes aparecerá Xabi Alonso en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios.
Bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Xabi Alonso. Aquí podrás seguir todo lo que diga el ténico del Madrid en la previa del partido ante el Villarreal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- La mayor frustración de Flick con la plantilla: la gestión de minutos finales
- Fermín y Ferran se disparan
- El portero del Barça que nadie vio venir
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”
- La incógnita es Lamine Yamal
- Florentino llama y hace llorar a Fede Valverde