Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso y Fede Valverde previa al Kairat Almaty - Real Madrid
Tras la debacle ante el Atlético de Madrid en Liga, el conjunto blanco afronta como favorito absoluto el partido ante el Kairat Almaty, pero no puede despistarse
Mucha expectación con las declaraciones del técnico, que tiene que dar la cara después del batacazo que se dio el equipo en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid el pasado sábado.
Buenas tardes y bienvenidos al directo de la rueda de prensa de Xabi Alonso y Fede Valverde. Ambos toman la palabra en la previa del partido ante el Kairat Almaty, de Champions League.
