En directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Atlético de Madrid - Real Madrid
El técnico toma la palabra tras el pleno de triunfos en Liga y con el derbi a la vista
Para amenizar la espera antes de que llegue Xabi, os dejamos una historia de cuando el Madrid le 'robo' Cibeles al Madrid
El Madrid recibirá a un Atlético de Madrid que llega tras ganar 3-2 al Rayo Vallecano con hat-trick de Julián Álvarez. Los blancos superaron con facilidad al Levante
La rueda de prensa está programada a las 12:30h. Los blancos han salido algo tarde al entrenamiento y podría salir algo tarde a la sala de prensa
¡Buenos días!
¡Hola a todos! Previa de derbi madrileño, día grande en la capital. Este mediodía saldrá Xabi Alonso a rueda de prensa para analizar el duelo ante los colchoneros.
