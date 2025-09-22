Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Levante - Real Madrid

El técnico toma la palabra tras el pleno de triunfos en Liga y con el estatus de Vinicius en el equipo como punto de mayor debate

Vinícius se enfada al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución

Vinícius se enfada al escuchar a Xabi explicarle las razones de su sustitución / EFE/Sergio Pérez

Christian Blasco

