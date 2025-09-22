En Directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Levante - Real Madrid
El técnico toma la palabra tras el pleno de triunfos en Liga y con el estatus de Vinicius en el equipo como punto de mayor debate
Sobre Camavinga
"Estoy expectante porque ha estado mucho tiempo, pero disponible poco. Le conozco de haberle visto. Tiene un potencial enorme y muchísimas cualidades. Dentro del proyecto colectivo hay proyectos individuales y Eduardo es uno de ellos. Tiene mucho recorrido. Tiene ganas, es generoso y tiene cosas muy diferentes. Con la conducción puede traspasar líneas, es dinámico, tiene cosas muy buenas".
¿Qué tiene que hacer Vinicius para jugar más?
"Yo estoy contento con lo que está haciendo. Estamos empezando la temporada. Tiene que seguir siendo importante y sentirse a gusto. Todavía queda muchísimo".
Dificultad ante bloques bajos
"El otro día nos costó en el último tercio. Hemos hablado y hemos intentado corregir lo que podemos hacer. El Levante está en un buen momento de forma, pueden ser agresivos y presionar".
¿Falta de gol?
"Necesitamos a todos. Estoy contento, pero creo que lo podemos hacer mejor todavía. En el último tercio en ataque, ya sea en eficacia o jugadas, tenemos que evolucionar. Algunos podrían llevar algún gol más de los que llevan, otros buscan el primer gol, pero están con ganas".
El secreto del buen inicio
"El camino te va diciendo cosas y no hay secretos. Es tener al equipo unido y que el equipo tiene que jugar de una manera colectiva para que todos se beneficien de ello. Desde el primer día hemos ido enfatizando en esa idea. La vamos repitiendo y va a ser una de las claves".
Camavinga y Bellingham
"Podrían ser titulares mañana. Han entrenado más".
Más sobre el enfado de Vinicius
"Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos por la victoria y las sensaciones. Eso es lo que necesitamos, hacer equipo y tener espíritu colectivo. Todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo y todos van sumando".
Álvaro Carreras
"Era optimista porque le seguíamos de hace tiempo. Su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido muy gratamente. Hace muy pocos errores y está muy concentrado en el juego. Tiene calidad táctica y técnica. Es sorprendente el impacto tan instántaneo que ha tenido. También tenemos a Fran, David y Ferland que pueden jugar ahí, pero el rendimiento de Álvaro está siento excelente".
El enfado de Vinicius
"Yo he sido jugador y yo también cuando me sustituían a veces no es el momento más feliz. Lo llevo con naturalidad, hablamos de las cosas con los jugadores después de los partidos. No hago una gran bola de eso".
Las sensaciones
"Estamos mejor y en el camino. Podemos estar mejor. Estamos en fase de construcción. Hicimos un partido solvente, que podemos mejorarlo, sin duda, pero nos va diciendo las cosas buenas que vamos haciendo. Llevamos nada y tenemos que tener esa ambición de querer más. Queremos ganar muchos puntos y hay que ganar muchos partidos".
