En directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Madrid - Espanyol
El conjunto blanco vuelve a la competición doméstica y recibe al equipo de Manolo. Sigue en vivo todas las frases de Xabi Alonso en la conferencia de prensa
Los blancos llegan con un pleno de victorias desde el inicio de la temporada: cuatro en Liga y una en Champions.
El Espanyol tendrá una oportunidad única de ponerse líder si gana en el Bernabéu
El tolosarra saldrá a la sala de prensa de Valdebebas a las 13:30h
¡Buenos días!
¡Hola a todos! El Real Madrid volverá a la Liga tras superar al Marsella en Champions con un polémico gol de penalti. Xabi Alonso comparecerá en rueda de prensa para analizar el duelo ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu y la podrás seguir en directo en SPORT.
