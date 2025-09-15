Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso y Tchouameni previa al Madrid - Marsella

El entrenador, que debuta en Champions League con el equipo blanco, responde a las preguntas de la prensa en medio de toda la polémica arbitral que ha despertado el partido ante la Real Sociedad

Xabi Alonso, en una rueda de prensa

Xabi Alonso, en una rueda de prensa / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Mientras la expulsión de Dean Huijsen todavía resuena en la cabeza de los madridistas, el conjunto blanco centra su atención en el partido de Champions League ante el Olympique de Marsella. Será el estreno de Xabi Alonso como técnico del equipo blanco en la máxima competición europea. Lo vivido el curso pasado en esta primera fase, un aviso para el conjunto madridista.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas