Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso y Tchouameni previa al Madrid - Marsella

Mientras la expulsión de Dean Huijsen todavía resuena en la cabeza de los madridistas, el conjunto blanco centra su atención en el partido de Champions League ante el Olympique de Marsella. Será el estreno de Xabi Alonso como técnico del equipo blanco en la máxima competición europea. Lo vivido el curso pasado en esta primera fase, un aviso para el conjunto madridista.

Por lo que respecta al rival, el Marsella se ha entrenado también esta mañana, alrededor de las 11:30h, en su ciudad deportiva. Los de De Zerbi viajarán esta tarde a Madrid y el italiano dará la rueda de prensa a las 19:00h en el Santiago Bernabéu.

En el día de hoy, Xabi Alonso y Aurelien Tchouameni serán los protagonistas ante los medios. La rueda de prensa estaba prevista a las 13:30 horas, pero podría retrasarse un poco debido a que la sesión de entrenamiento ha empezado una hora más tarde de lo previsto debido a un control antidoping de LaLiga.