REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Sociedad - Real Madrid

El conjunto blanco vuelve a la competición y visita Anoeta. Sigue en vivo todas las frases de Xabi Alonso en la conferencia de prensa.

Christian Blasco

Superado el parón internacional, el Real Madrid vuelve a centrarse en LaLiga para afrontar el partido ante la Real Sociedad en San Sebastián. Xabi Alonso, que sigue pendiente de recuperar algunos efectivos importantes como Endrick o Camavinga, atiende a los medios en la ciudad deportiva del equipo blanco. Sigue en directo todas sus intervenciones.

