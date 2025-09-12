En Directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso previa al Real Sociedad - Real Madrid
El conjunto blanco vuelve a la competición y visita Anoeta. Sigue en vivo todas las frases de Xabi Alonso en la conferencia de prensa.
Superado el parón internacional, el Real Madrid vuelve a centrarse en LaLiga para afrontar el partido ante la Real Sociedad en San Sebastián. Xabi Alonso, que sigue pendiente de recuperar algunos efectivos importantes como Endrick o Camavinga, atiende a los medios en la ciudad deportiva del equipo blanco. Sigue en directo todas sus intervenciones.
El estado físico de los brasileños
"Militao, después de una lesión larga, cuando juega juega a buen nivel, Rodrygo está mejor cada día y a Endrick le queda poquito. No creo que ocurra muchas veces más que se vayan a quedar los cuatro. Si ocurre, son bienvenidos, pero yo creo que Ancelotti los volverá a llamar".
El lateral derecho
"Afortunadamente tenemos competitividad sana dentro de la plantilla. Eso es bueno para el equipo y los jugadores, que tengan que estar exigidos para dar lo mejor de uno mismo. Creo que es algo muy sano para el día a día de la plantilla, que nadie se sienta descolgado. El que lo merece jugará y eso será repetitivo en todo el año".
Lo que está por venir
"No me lo tomo como el primer gran examen, cada partido tiene mucha trascendencia, tanto en Liga como en Champions. Hay que darle a cada partido la importancia y saber cómo afrontarlos. Son rivales diferentes, pero hay que ir afrontándolos porque cada partido puede ser decisivo".
Defensa de tres centrales
"Es algo que yo lo tengo en la cabeza, lo podemos volver a usar porque además tenemos cinco centrales: Alaba, Militao, Huijsen, Rudiger y Asencio, también Tchouameni que ha jugado en esa posición. Que no lo hayamos hecho en tres partidos no son conclusiones definitivas".
Mbappé y el liderazgo
"Está en un buen momento, no solo futbolístico sino de personalidad. Afronta esta segunda temporada con muchas ganas. Le ves asumiendo ese rol en el día a día. Si queremos generar ese núcleo fuerte en el vestuario hay que compartirlo y sentar las bases del día a día. Kylian es fundamental y le necesitamos".
El momento del equipo
"Estamos en la fase de ir a similando todavía. Necesitaremos más partidos. Queremos ir cambiando cosas. Después de estos tres partidos estamos mejor y ahora entramos en la dinámica normal de jugar cada tres partidos. Necesitamos gente fresca. Vamos a recuperar a gente y tendremos pocos lesionados, tenemos garantías para afrontar los siguientes partidos".
Camavinga y Mendy
"Eduardo, si no hay ningún contratiempo, en breve podrá estar en la convocatoria, ya tiene el alta médica. A Ferland le quedan unas cuantas semanas más".
¿Mastantuono al Mundial sub 20?
"Si depende de nosotros, se queda con nosotros"
"No me parece mal. Hay puntos en los que puedes estar más de acuerdo y otros que no. Ojalá pueda ayudar a que haya menos errores, estaría bien, pero tenemos que aceptar que erorres seguirá habiendo".
¿Pueden jugar juntos Vinicius, Mbappé y Rodrygo?
"Sí, pueden jugar. Han jugado mucho el año pasado y lo pueden hacer, dependiendo del partido y los otros jugadores. No es algo que esté descartado. Que no lo hayamos hecho no significa nada. A veces pretendemos sacar conclusiones definitivas en un periodo muy corto. Un poco más de calma".
- La vuelta a casa de Bernardo Silva: 'Tengo muchas ganas de ficharlo en enero
- Los árbitros quitan la razón al Barça ante el Mallorca y Levante
- El doble rasero con el Barça: el mismo 'favor' que ya le hicieron al Madrid
- Manolo González: 'Que van a silbar a Joan Garcia es una cuestión de sentido común
- El Al Nassr ataca de nuevo
- Comunicado oficial de la UEFA sobre el Villarreal-Barça en Miami
- ¿Dónde están los compañeros que Lamine vaticinó que serían estrellas? 'Estaban a mi nivel
- ¡Campeones del Mundo! La Masia vuelve a demostrar que es la mejor academia