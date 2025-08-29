En directo
REAL MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso
El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Mallorca
Después de empezar LaLiga con dos triunfo, el Real Madrid recibe este sábado al Mallorca con el objetivo de seguir sumando y mejorar sensaciones. Xabi Alonso, entrenador merengue, comparece hoy ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca en la previa del encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 y tras el sorteo de la fase liga de la Champions League.
Últimos preparativos en Valdebebas
El grupo del Real Madrid en la Champions
El tolosarra comparecerá ante los medios a partir de las 13:00h
¡Buenos días!
¡Hola, buenos días! Xabi Alonso comparecerá ante los medios para analizar el sorteo de la fase Liga de la Champions League y el próximo encuentro ante el Mallorca
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça