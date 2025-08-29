Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

REAL MADRID

Sigue en directo la rueda de prensa de Xabi Alonso

El entrenador del Real Madrid comparece ante los medios de comunicación en la previa del partido contra el Mallorca

¿Da por cerrada la plantilla? Xabi Alonso responde

¿Da por cerrada la plantilla? Xabi Alonso responde

Toni Munar

Toni Munar

Después de empezar LaLiga con dos triunfo, el Real Madrid recibe este sábado al Mallorca con el objetivo de seguir sumando y mejorar sensaciones. Xabi Alonso, entrenador merengue, comparece hoy ante los medios de comunicación para analizar la actualidad blanca en la previa del encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 y tras el sorteo de la fase liga de la Champions League.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas