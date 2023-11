La rueda de prensa de Nacho y Ancelotti, en directo

13:10 Final de la rueda de prensa de Ancelotti Termina aquí la comparecencia del técnico. ¡Despedimos el directo! Hasta otra ocasión.

13:08 Qué espera del Braga "Nos creó muchos problemas en la parte final del último partido. Tendremos que defender bien, si no pasa lo que pasó en los últimos 30 minutos. Cuando pensábamos que estaba acabado, volvieron con mucha pelea".

13:07 Endrick, convocado con Brasil "No me sorprende la convocatoria porque está jugando muy bien. El equipo nacional hay mucha competencia, así que me parece un premio para un jugador joven"

13:05 La situación de Brahim "La competencia es muy grande. Es un jugador que me gusta, que es serio, profesional y que tendrá su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. He leído que está sentenciado, no. No soy un juez que sentencia. Es una muy mala palabra- Tengo algo especial por él porque ha jugado en el Milan".

13:04 Favoritos Champions "Los favoritos son los de siempre, pero creo que habrá más presencia de los equipos españoles hasta el final"

13:02 ¿Interesa Gonçalo Inácio? "No necesitamos fichar en enero. En la segunda parte de la temporada volverán los jugadores que están lesionados. Volverán antes del final de temporada. En el mercado de invierno no vamos a hacer nada".

13:01 Si se siente injustamente tratado "No, me siento muy querido por la afición y el club. Toda esta crítica no la siento, me siento muy cómodo".

13:00 La falta de gol "Esto es un equipo que de media marca dos por partidos y ahora no controlo la estadística, pero creo que hemos marcado dos y pico. Creo que el equipo ha mejorado mucho defensivamente, hemos dejado la portería a cero y eso nos deja entrever que no nos hace falta marcar más goles. Tenemos que ser pacientes, hay momentos que tiras muchas veces y no eres efectivo. Rodrygo es el jugador que más tiros a puerta hace de LaLiga. Entonces tenemos que ser todos pacientes".