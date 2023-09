Sigue en directo la rueda de prensa de Carlo Ancelotti

Me limito al comunicado del club. No tengo nada que añadir.

El día preciso no sé. La realidad es que está recuperando muy bien. No tenemos que forzar su recuperación. La cicatriz está bien. Está aumentando la carga de trabajo. La próxima semana empezará a hacer una parte del trabajo con el equipo. Creo que va a recuperarse antes de las seis semanas que han dicho

12:34

Sobre Bellingham

Bellingham es evaluado por lo que hace en el campo. Lo está haciendo bien. No era muy conocido porque jugaba en la Liga alemana y no tenía el papel que tenía ahora. Ahora tiene un papel importante en un club importante. No me sorprende. Es un jugador que está muy focalizado, muy serio como profesional, no es uno que vaya a perder la cabeza si alguien habla bien de él