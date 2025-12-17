En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Talavera - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Talavera - Real Madrid de los dieciseisavos de la Copa del Rey
Mientras tanto, palos al Atlético de Madrid en SER tras el gol del Atlético Baleares que pone el 1-2: "Es una auténtica caricatura a balón parado este equipo".
Más de Real Madrid TV: "Desde Barcelona pueden vender las películas que quieran. Te dirán que Negreira ya no está, pero hay muchos árbitros que se han criado en ese ecosistema."
Insisten en Real Madrid TV con el penalti no pitado a Vinicius: "El desprestigio del estamento arbitral en la liga española sigue creciendo. García Verdura, el árbitro catalán que eligió el Barça para arbitrar su último Trofeo Gamper, no vio penalti. Tampoco el VAR le avisó".
Mientras esperamos el partido, en Real Madrid TV insisten en su guerra contra el arbitraje: "La acción ante Osasuna era penalti de Eric García. Es cómico. El de Vinicius, mira que hemos visto cosas en la liga estos últimos años, pero será complicado ver un penalti tan claro de aquí a junio que no se señale".
¡Bienvenidos al directo de las reacciones al Talavera - Real Madrid! Aquí podrás seguir todo lo que se diga sobre el partido en las radios y tertulias.
