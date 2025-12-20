En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Sevilla CF de la Jornada 17 de LaLiga 2025/26
"La gente sigue sin ver un partido redondo del Real Madrid", recuerda 'Miguelito' en Cope.
Previsión de 75.000 espectadores en Chamartín, recuerda M. Ruiz en Cope
"La alineación era fácil de acertar", dice 'Miguelito' en Cope. También recuerda que Mbappé está de celebración. El francés cumple hoy 27 años.
"Vinicius lleva tres partidos sin marcar", añade
Manolo Lama abre fuego en la Cope: "¿Qué quiere ver la gente? ¿La victoria del Madrid o el récord de Mbappé? ¿Quizá la reacción del público con Xabi Alonso?"
¡Hola a todos, bienvenidos a los directos de SPORT.es! Vamos a seguir todas las novedades, comentarios, jugadas, goles, incidencias y polémicas del duelo del estadio Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla de la Jornada 17 de LaLiga 2025/26.
