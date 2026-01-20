En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Mónaco de la Champions
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Mónaco de la Champions
Miquel Agut (RAC1): "Entre Golovin y Mastantuono... Vaya peinados"
Bruno Alemany (SER): "Ansu empezó con un plan específico para recuperar su mejor versión, empezó marcando muchos goles y luego se lesionó. Cuando está en el campo ha estado bien"
Antonio Romero: "Lo que ví hacer a Ansu en Valdebebas en 2020 era un escándalo. El primer impacto en la seleción de Ansu fue superior al de Lamine"
En RAC1: "Dramático. El Mónaco es dramático"
Poli Rincón (COPE): "Y aún hay gente que discute a Mbappé"
Manolo Lama: "Mbappé ha perdido perdón a la afición del Mónaco"
Manolo Lama (COPE): "En el fútbol meter el balón es lo más difícil y Mbappé es el mejor en esto"
Herráez (SER): "No ha hecho ningún mérito Gonzalo para no ser titular esta noche"
Paco González (COPE): "Mastantuono se ha teñido. Ahora sí que va a ser un buen jugador"
Paco González: "A Camavinga no le gusta que lo pongan de lateral izquierdo"
Dani Garrido (SER): "Yo creo que la cosa va a estar muy calmada hoy. Eso parece"
Roncero: "Creo que el personal ha entendido que el día de los reproches era ante el Levante. Se tenían que pasar facturas, tenía que pasar"
¡Buenas noches!
¡Hoooooola, hoooola! Día de Champions en el Bernabéu. En SPORT podrás seguir todas las reacciones del Real Madrid - Mónaco en directo. Examen duro para Arbeloa tras conseguir su primer triunfo ante el Levante.
