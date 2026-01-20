Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - MónacoBodo/Glimt - Manchester CityDónde ver Real Madrid - MónacoAlineación Real Madrid hoyClasificación ChampionsBarça - DubaiDónde ver Barça - DubaiReal Madrid - Atlético SupercopaEstrada FernándezBrahimDroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresJuan HernándezOpen Australia hoyRaúl MoroHorario AlcarazBarcelona - Athletic SupercopaEtapa 1 Tour Down UnderJulián ÁlvarezTer StegenTopuriaCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Mónaco de la Champions

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Mónaco de la Champions

Mbappé defendió a Vinicius en rueda de prensa

Mbappé defendió a Vinicius en rueda de prensa / Jose Breton / AP

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar

TEMAS