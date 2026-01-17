Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Levante de la Liga

En directo
Antonio Romero (SER):"Lo de Bellingham es tremendo. El inglés, Vinicius, Camavinga y Huijsen son los más pitados. Xabi Alonso está con palomitas en casa viendo el partido"
RAC1: "Hacía muchos años que veía así al Bernabéu"
"Arbeloa ya ha visto que su afición no le hace caso"
Tomás Roncero (SER): "La afición es muy exigente. La más del mundo. Bellingham no viajó a Albacete. La sensación de que algunos no se implicaron. Sabem que si hubiera querido podría haber jugado. A Vini también, el partido que hizo..."
¡Hooola, hooola! Arrancamos el directo de las reacciones al Real Madrid - Levante
