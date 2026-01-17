Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - LevanteDroDónde ver Madrid - LevanteAlineación Real MadridDakar campeónUnited - CityAugusto FernándezReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesRaphinhaArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaManoloGemma MengualJosé ElíasJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyHorario AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyGabriel Rufián
instagramlinkedin
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Levante de la Liga

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Levante de la Liga

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa a su llegada al partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan en el estadio Carlos Belmonte.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa a su llegada al partido de octavos de final de la Copa del Rey que Albacete Balompié y Real Madrid disputan en el estadio Carlos Belmonte. / Manu / EFE

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL