En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Atlético de Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Atlético de Madrid de las semifinales de la Supercopa de España
Alkorta (SER): "Me niego a acceptar que hoy se juegue el puesto Xabi Alonso. No estoy de acuerdo"
Cañizares (COPE): "Este público no ofrece calor, solo ofrece ruido. El Madrid no tendrá el calor de su estadio. Partido muy igualado. En vez de ser un partido de Liga, este se juega más en ataque que en la defensa"
José Luis Sánchez (Chiringuito): "Vinicius tiene que hacer autocrítica. Él es el que está fallando. Ojalá sea un punto de inflexión, falta que se sume él"
Miró (COPE): "Simeone no ha sorprendido en nada"
Cañizares (COPE): "Partido muy igualado. Lo que me gusta en estos partidos es que se juega más pensando en el ataque que en la defensa. Se pierde el respeto un poco"
Josep Pedrerol (Chiringuito): "El Madrid se juega el futuro y la credibilidad"
José Luis Sánchez: "Xabi Alonso está en el precipicio"
Paco González (COPE): "Nunca quita a Llorente contra Vinicius, es el que mejor le frena"
¡Buenas noches!
¡Hooola, hooola! Tras la clasificación del Barça solo queda un billete para la final de la Supercopa de España. Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en la segunda semifinal para clasificarse para el domingo. Sigue en directo todas las reacciones al encuentro en SPORT.
