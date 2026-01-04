Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Betis

En directo
Poli Rincón (COPE): "Hoy el Madrid va a cambiar con Gonzalo. Lo va a hacer bien el chaval"
Tomás Roncero (SER): "Vinicius sabe que como estaba el Bernabéu es impacable. Hoy tiene que ser decisivo y más sin Mbappé. Debe marcar goles"
Alfredo Duro, sobre los mensajes de Vini en Instagram: "A los cinco minutos de partido ya nadie se acuerda, pero los mensajes no valen. Esto es postureo, se debe hablar en el campo"
Fernando Sanz (Chiringuito): "El Madrid mete mucho músculo en el centro del campo, pero vengo con expectativas de ver este nuevo Madrid 2026. El Madrid del año pasado fue tedioso. Estoy expectante"
¡Hoooola, hooola a todos! El Madrid se la juega en el Bernabéu ante un Betis que sabe como meter mano al estadio blanco. Sigue en directo todas las reacciones del encuentro en SPORT.es.
