Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Manchester City
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Manchester City de la sexta jornada de la UEFA Champions League
Álvaro Benito, en Movistar+: "En mi opinión no debería (estar en entredicho el futuro de Xabi). Aquí hay menos paciencia que en ningún lugar y las crisis se agigantan. Lo cierto es que el equipo no está bien. Cada vez estamos más cerca de ver las mismas carencias que el año pasado. Sin balón hay mucho déficit para ser competitivo".
Matías Palacios, en El Chiringuito: "Hace un mes que Xabi perdió el rumbo. Gonzalo ha estado muchos minutos en el banquillo, ¿ahora te va a salvar?".
Juanfe Sanz (Chiringuito): "Hoy es un día para los jugadores den la cara. Bellingham lleva un año y medio desaparecido, Vinicius debe aparecer. No puedes reclamar cosas a Ceballos, Rodrygo o Gonzalo. Pero hoy a Valverde le toca, a Bellingham y a Vinicius. A ellos como mínimo"
Álvaro Benito, en Movistar+: "Es un partido más importante para Xabi que para el Real Madrid"
En Real Madrid TV: "El City es débil en defensa, muy fragil"
Sigue la guerra en Real Madrid TV contra los árbitros: "Bellingham hoy lleva una tirita en el ojo. El otro día el codazo no fue sancionado ni con amarilla. Ese es el nivel del fútbol español"
¡Hooola a todos! Día muy importante para el Real Madrid y sobre todo para Xabi Alonso. El tolosarra se la juega tras la derrota ante el Celta y su puesto podría estar en peligro. Sigue todas las reacciones al Madrid - City en SPORT
