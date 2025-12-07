Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la decimoquinta jornada de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el Celta

Imagen del Espanyol - Rayo Vallecano

Imagen del Espanyol - Rayo Vallecano / Toni Albir / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS