Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta

Mientras esperamos al partido del Madrid - Celta, hay lío en radios con toda la polémica en el Espanyol - Rayo Vallecano.

Dani Garrido, en SER: "Yo no soy el más espabilado en temas arbitrales, pero esto es un sindiós. Es, con una diferencia abismal, el año en el que más confusión están generando los colegiados. Mal dirigidos, mal asesorados, consejos cambiantes, órdenes cruzadas... Pita penalti a favor del Espanyol por un salto de la rana de Dolan, no saca la roja a Mendy y ahora todos hemos visto mano, le ha llamado el VAR y no pita penalti".

Iturralde González: "La única explicación que yo veo es que no haya visto en la imagen que es mano".

Dani Garrido: "Entonces que haga como yo y se ponga gafas".