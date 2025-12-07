En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Celta
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido de la decimoquinta jornada de La Liga EA Sports entre el Real Madrid y el Celta
Dani Garrido, sobre el once del Madrid: "Xabi guarda jugadores como Camavinga o Rüdiger que pueden ser importantes el miércoles ante el City".
Mientras esperamos al partido del Madrid - Celta, hay lío en radios con toda la polémica en el Espanyol - Rayo Vallecano.
Dani Garrido, en SER: "Yo no soy el más espabilado en temas arbitrales, pero esto es un sindiós. Es, con una diferencia abismal, el año en el que más confusión están generando los colegiados. Mal dirigidos, mal asesorados, consejos cambiantes, órdenes cruzadas... Pita penalti a favor del Espanyol por un salto de la rana de Dolan, no saca la roja a Mendy y ahora todos hemos visto mano, le ha llamado el VAR y no pita penalti".
Iturralde González: "La única explicación que yo veo es que no haya visto en la imagen que es mano".
Dani Garrido: "Entonces que haga como yo y se ponga gafas".
Buenas noche y bienvenidos la directo sobre las reacciones a todo lo que ocurra durante el partido entre Real Madrid y Celta. Aquí podrás ver lo más destacado que se diga en las radios sobre el encuentro.
- Betis - Barcelona, en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports, hoy online
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Betis - Barça
- Flick, obligado a mover piezas en ataque contra el Betis
- Inter Miami - Vancouver Whitecaps, en directo: última hora y resultado de la final de la MLS 2025, hoy online
- Lo que no se vio: la rabia de Roony, la 'finta' de Flick y el cambio de botas de Pedri
- El 1x1 del Barça ante el Betis
- El Barça, en Sevilla tras un viaje accidentado
- Olmo trata de esquivar una baja de casi cuatro meses