En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Valencia
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Valencia de la undécima jornada de La Liga EA Sports
"Bellingham está volviendo en buena forma. Me alegro por él. Se está perfilando como un líder"
Tomás Roncer (SER): "Valverde volverá al centro del campo. No va a irse al banquillo"
Poli Rincón (COPE): "Como se entienden Güler y Mbappé. Lo tienen en la cabeza"
Mijatovic (SER): "Si Vinicius pretende estar pagado como Mbappé se está equivocando. Mbappé tiene que tener un salario más alto"
Mijatović (SER): "No hay que buscar una rivalidad entre Mbappé y Vinicius. Si estás contento con tu contrato sigues y si no te buscas la vida fuera de Madrid"
Poli Rincón (COPE): "Me demuestra Xabi que tiene carácter. Tiene que anteponer el equipo y si ha decidido que Vinicius es importante, me parece perfecto. Lo fácil era dejarlo en el banquillo"
Relaño (COPE): "Me parece un desplante terrible lo de Vinicius a Xabi. Rodrygo no asusta a Vinicius en absoluto"
Pavón (SER): "No le gustó a nadie lo de Vinicius. Creo que se ha solucionado de la mejor manera posible, pero esas cosas no se pueden solucionar al completo. Siempre queda algún fleco. Vini es como es y lo más seguro es que lo vuelva a hacer"
Tomás Roncero (SER): "Es verdad que Xabi dijo que el tema de Vini esta zanjado, es porque sabe que deportivamente le necesita y porque eso no volverá a ocurrir. Estan condenados a entenderse"
¡Hola a todos!
¡Buenas noches a todos! Sigue en directo todas las reacciones de las rádios al Real Madrid - Valencia en SPORT
- Operación Barça' para Cole Palmer
- Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: 'No ha sido por ninguna infidelidad
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Oficial: El Barça vuelve al Spotify Camp Nou el 7 de noviembre
- ¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu
- Iker Casillas aclara los rumores sobre su relación con Ana Belén
- El nuevo Pedri está en Elche