Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Barça

José Mari Bakero, en el Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, explica qué se siente cuando marcas un gol en un clásico (él logró 6, siempre abriendo la lata del encuentro para su equipo): "Siempre hay muchas cosas en un clásico, pero entre otras hay un punto siempre de lo que representa el Barça en Catalunya y de lo que representa el Madrid en España, por decirlo de alguna manera".
"Me consta que los jugadores del Madrid se han calentado de verdad con lo de Lamine Yamal", informa José Álvarez en El Chiringuito.
"Lo que ha hecho Lamine es motivar más a los jugadores del Madrid. No sé si es bueno o malo", añade Pedrerol.
"Lamine acaba de marcar el primer gol para el Madrid", sentencia José Damián González.
"Ahora, ves esta corporación de estrellas y yo creo que como partido de liga no hay. Quiero decir que el Paris Saint-Germain las tiene, pero no hay en Francia otro que sea su par. Y en Inglaterra hay muy buenos jugadores en muchos equipos, la verdad. Pero estrella, estrella, tú ves la alineación del Chelsea y tampoco te traes a tres o cuatro para meter en un Madrid-Barça. El City, pues cogerías alguno, del Liverpool alguno, pero es el partido. Es el partido. Echar en falta se echa en falta a Haaland, la estrella mundial que eches en falta de verdad es Haaland. Podemos decir otros muchos nombres de muy buenos jugadores. Dembélé es el balón de oro, pero yo a Dembélé es que no lo veo aquí ¿Dónde lo vas a meter? ¿Por Lamine? No sé", afirma Paco González en Cope tras ver los onces.
"Viendo el 11 y sabiendo que ni Lamine ni Ferran están para nada al 100% Flick va a necesitar el impacto de los jugadores que entren en el ST desde el banquillo. Pero el banquillo del Barça es, hoy día, lo que es", dice Bruno Alemany en X.
Bienvenidos al directo de las reacciones del Clásico. Aquí podrás seguir todo lo que se diga sobre uno de los partidos más esperados del año.
