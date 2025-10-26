Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Barça

"Me consta que los jugadores del Madrid se han calentado de verdad con lo de Lamine Yamal", informa José Álvarez en El Chiringuito.

"Lo que ha hecho Lamine es motivar más a los jugadores del Madrid. No sé si es bueno o malo", añade Pedrerol.

"Lamine acaba de marcar el primer gol para el Madrid", sentencia José Damián González.