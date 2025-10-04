En directo
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Villarreal
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Villarreal de la octava jornada de La Liga EA Sports
Manolo Lama (COPE): "Para mi el mejor del partido hasta ahora está siendo Vinicius"
Maldini (COPE): "Es evidente que Bellinghamno estaba para jugar el otro día ante el Atlético"
"No me está gustando el partido ni el ritmo del Real Madrid; tienes que tener una idea de juego, no soporto lo cartesiano y ordenado; me gusta cuando el Madrid se pone anárquico y está siendo robótico", dice Tomás Roncero en Carrusel Deportivo.
Julio Pulido (Gol TV): "Xabi Alonso manda un mensaje de autoridad a Fede Valverde"
Alfredo Duro (El Chiringuito): "Fíjate la diferencia del Vinicius del otro día con el de hoy"
Manolo Lama (COPE): "Veo a Vinicius muy valiente y muy participativo"
"Además de que Valverde ha acabado jugando, y jugando de lateral derecho, lo de Xabi Alonso es un 'Aquí mando yo' y sí que es un golpe de autoridad claro del entrenador que además lo refuerza y desactiva esa 'bomba' que podía acabar explotando, si Valverde juega en el centro del campo, si no lo hace bien..." Garrido en Carrusel Deportivo en la Cadena Ser
Manolo Lama (COPE): "Lo de Güler - Mbappé es un matrimonio, que dupla"
Sanchís (COPE): "El Madrid va a tener que tirar de calidad y paciencia, de las dos cosas. Será complicado"
"Al final Valverde, ni carrilero ni nada, lateral derecho en defensa de cuatro", Antonio Romero en Carrusel Deportivo de la SER.
