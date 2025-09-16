Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella

Fran Garrido (Chiringuito): "No le va a regalar minutos. Creo que esa es la mejor sensación que puede tener un jugador. Ancelotti le regaló minutos por méritos que hizo en temporadas anteriores. Yo he sido uno de los máximos defensores de Vinicius, lo he antepuesto a Mbappé, pero si no hace las cosas bien hay que decirlo. Vinicius se ha ganado que se pueda generar una situación en la que le metan al banquillo. Se lo ha ganado él solo"