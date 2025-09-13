En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Sociedad - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Sociedad - Real Madrid de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
Iturralde (SER): "La culpa es del árbitro del VAR que le tiene que llamar y luego que Jesús Gil lo vea con tranquilidad"
Romero (SER): "La roja es de un árbitro que carece de nivel. Es una roja que solo saca un árbitro que no tiene el nivel de Primera"
Iturralde (SER): "El VAR debe llamar al árbitro por la roja de Huijsen"
Sanchís (COPE): "Que centros está poniendo Güler"
Lama (COPE): "La Real le ha quitado la pelota al Real Madrid"
Garrido (SER): "Mbappé está en modo arma de destrucción masiva. Mbappé parece más fino desde que se enfermó en el Mundial de Clubes"
Roncero (SER): "Me da igual el VAR... Mbappé está en modo Balón de Oro. Está jugando como jugaba Crisitano, cada vez que la toca es gol o semi gol"
Manolo Lama (COPE): "Como está Mbappé, madre mia"
Manolo Lama (COPE): "Si Mbappé se hubiese cortado las uñas ayer hubiese sido gol"
Relaño (COPE): "El Madrid es dueño del partido y cuidado que a los tres 'ui' termina llegando el gol"
