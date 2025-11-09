Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

OÍDO EN LAS RADIOS

Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Real Madrid

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Rayo Vallecano - Real Madrid de la décimo segunda jornada de La Liga EA Sports

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe durante el calentamiento previo al partido que su equipo disputa ante el Rayo Vallecano

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappe durante el calentamiento previo al partido que su equipo disputa ante el Rayo Vallecano / EFE

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar
Ver más