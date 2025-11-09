En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Real Madrid
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Rayo Vallecano - Real Madrid de la décimo segunda jornada de La Liga EA Sports
Paco González (COPE): "Si quita a Huijsen para meter a Militao me parecería muy bien. Pero Asencio parece dolorido"
Iturralde González en Carrusel de la Cadena Ser: "Es una amarilla de las más de gratis que puede haber en el fútbol y es clara. Le quitas la pelota al rival que va a sacar de banda... ¿Qué quieres?"
Javier Herráez en Carrusel de la Cadena Ser: "Vinicius ha devuelto algo que le ha dicho alguien desde la grada y ya está enfrascado, Vinicius".
Cañizares (COPE): "La actitud de Vinicius de hoy es buena, es de jugador de fútbol"
Antonio Romero (SER): "Paradón de Batalla, espectacular la mano para evitar el primero de Güler y el Madrid!"
Antonio Romero en Carrusel de la Cadena Ser: "Da igual el país, la competición o el estadio, normalmente cuando juega el Real Madrid, la primera ocasión la tiene el rival. Ratiu le pegó con la derecha y buena intervención de Courtois".
D'Alessandro (Chiringuito): "Me falta más participación con balón de los centrocampistas del Madrid"
Juanma Rodríguez (Chiringuito): "Es lo mismo de siempre, si solo va uno, los otros miran"
D'Alessandro (Chirnguito): "Me vendieron que Huijsen era el mejor sacando el balón desde atrás y va con los zapatos girados"
Manolo Lama (COPE): "Me da la sensación de que el Rayo domina más el partido que el Madrid"
Antonio Romero en el Carrusel de la Cadena Ser: "Vaya rebote de Iñigo con esa salida del portero, primer cabreo de la tarde del míster del Rayo... Como siempre, el partido aquí en Vallecas aprieta con ritmo y de pierna dura".
D'Alessandro (Chiringuito): "Es un campo que no se puede pensar. Lo tienes que tener claro antes de recibir el balón, si no se te tiran encima"
